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07.03.2019
ТАСС

Новые расчеты С-400 заступят на первое боевое дежурство 15 марта под Калининградом

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ЗРС С-400
ЗРС С-400.
Источник изображения: © Сергей Мальгавко/ТАСС

Ранее сообщалось, что Балтийский флот получил новый полковой комплект С-400 "Триумф"

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Боевые расчеты зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-400, поступившего на вооружение соединения ПВО Балтийского флота в Калининградской области, заступят на первое дежурство 15 марта. Об этом сообщили в Минобороны России.

"15 марта боевые расчеты ЗРК С-400 зенитного ракетного полка соединения противовоздушной обороны БФ заступят на первое боевое дежурство по охране воздушных рубежей самого западного региона Российской Федерации", - говорится в сообщении, распространенном в среду.

Ранее в пресс-службе Балтийского флота сообщили о поступлении нового полкового комплекта С-400 "Триумф".

Он был доставлен в Калининградскую область с полигона Капустин Яр в Астраханской области после успешного проведения начальных боевых стрельб.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Продукция
С-400 Триумф
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БФ
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