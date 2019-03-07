Войти
07.03.2019
РИА Новости

Россия не будет ввязываться в новую гонку вооружений, заявил Лавров

364
0
0
Глава МИД РФ Сергей Лавров
Глава МИД РФ Сергей Лавров.
Источник изображения: © РИА Новости / Илья Питалев

АБУ-ДАБИ, 6 мар – РИА Новости. Россия не будет ввязываться в новую гонку вооружений в связи с создаваемыми США угрозами безопасности России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Нашу позицию в отношении того, как мы будем отвечать на постоянно создаваемые угрозы нашей безопасности при ведущей роли Соединенных Штатов, неоднократно излагал президент Российской Федерации Владимир Путин. Он многократно подчеркивал, что мы не будем ввязываться в новую гонку вооружений", - сказал Лавров на пресс-конференции с министром иностранных дел ОАЭ Абдаллой бен Заидом Аль Нахайяном.

"Мы никогда не отказывались от консультаций, переговоров, нацеленных на укрепление стратегической стабильности в новых условиях. И не наша вина, что все наши многочисленные предложения, в том числе, передававшиеся в письменном виде, остались без реакции. И, как вы знаете, президент сказал, что все эти предложения остаются на столе, но больше мы наших западных партнеров беспокоить на эту тему не будем. Они про эти предложения знают. Когда дозреют - милости просим", - добавил он.

Президент США Дональд Трамп заявил ранее, что Вашингтон 2 февраля начинает процедуру выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) с Россией. Госсекретарь Майк Помпео заявил, что "если Россия не вернется к полному и проверяемому соблюдению договора в течение шестимесячного периода", договор будет расторгнут.

Президент России Владимир Путин 2 февраля заявил, что РФ зеркально ответит на решение США выйти из ДРСМД и тоже приостанавливает участие в договоре. Глава государства отметил, что Россия не должна и не будет втягиваться в затратную для Москвы гонку вооружений. При этом Путин добавил, что все предложения РФ по разоружению "остаются на столе и двери открыты", но потребовал впредь не инициировать никаких переговоров по этой проблеме.

Права на данный материал принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
ОАЭ
Россия
США
Персоны
Лавров Сергей
Путин Владимир
Трамп Дональд
Проекты
РСМД
Похожие новости
20.02.2019
Svenska Dagbladet (Швеция): в борьбе между Трампом и Европой может победить Путин
18.02.2019
Раскол нации: в конгрессе США требуют сохранить ДРСМД
06.02.2019
Это вам за договор: чем Россия ответит США
25.12.2018
Сергей Лавров: война России и США стала бы катастрофой для человечества
10.12.2018
Военный эксперт предсказал судьбу ракеты 9М729 после ультиматума США
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 07.03 06:04
  • 104
На "Абрамсы" с "Трофи" в Европе Россия ответит Т-72Б3 с КАЗ Т09-А6
  • 07.03 04:21
  • 15
Новейшая самоходка ВДВ РФ "Лотос" умеет стрелять минами НАТО
  • 07.03 04:05
  • 1
"КосмоКурс" подтвердил заключение соглашения о частном космодроме в Нижегородской области
  • 07.03 03:45
  • 1
Отставить разговоры: у военных отобрали смартфоны
  • 07.03 02:34
  • 1
Пентагон просит добавки
  • 07.03 02:07
  • 1
Эксперт объяснил, почему китайские военные тренируются стрелять по Т-90
  • 07.03 00:42
  • 20
Россия подтвердила перенос выпуска МС-21 из-за санкций США
  • 06.03 23:20
  • 12
РФ в 2022 году начнет серийное производство патронов "натовских" калибров
  • 06.03 22:35
  • 1
Специальные патроны для специального стрелка
  • 06.03 22:13
  • 2
Стало известно, кто в США займётся гиперзвуковым оружием
  • 06.03 21:48
  • 7
Реактивная снайперская винтовка РФ получит автомат наведения
  • 06.03 21:36
  • 29
В России будет уменьшаться гособоронзаказ
  • 06.03 19:58
  • 1
Легендарный "Зверобой": убийцу "Тигров" БС-3 заметили в Сирии
  • 06.03 19:50
  • 1
Танк Т-90 сделали мишенью на полигоне в Китае
  • 06.03 19:41
  • 204
С космодрома Байконур осуществлен успешный пуск ракеты-носителя "Протон-М" с космическим аппаратом Минобороны России