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07.03.2019
РИА Новости

Политолог указала, где у украинского Генштаба "не сходятся концы с концами"

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Начальник Генштаба Украины Виктор Муженко
Начальник Генштаба Украины Виктор Муженко.
Источник изображения: © Flickr / Ministry of Defense of Ukraine

Начальник украинского Генштаба заявил об угрозе вторжения России с севера, востока и юга. Политолог Наталья Макеева сочла это заявление "проявлением шизофрении". Почему именно – она рассказала в эфире радио Sputnik.

Генштаб вооруженных сил Украины заявляет об угрозе вторжения с севера, востока и юга.

"В существующих геополитических реалиях мы прогнозируем военные угрозы по трем из четырех географических направлений: север, восток и юг. Российская сторона завершает формирование на границе Украины ударных соединений, которые вместе с частями спецназначения по замыслу кремлевских стратегов составят основу сил вторжения", – заявил начальник Генштаба ВС Украины Виктор Муженко на встрече с представителями военно-дипломатического корпуса, аккредитованного в стране. Трансляцию вел украинский телеканал "Прямой".

Заместитель директора Центра геополитических экспертиз, обозреватель Федерального агентства новостей Наталья Макеева в эфире радио Sputnik прокомментировала это заявление.

"В Киеве постоянно заявляют о том, что уже буквально в следующем месяце, или же к весне, лету, осени и так далее Россия непременно нападет на Украину. Поэтому я думаю, что к очередному такому заявлению нужно относиться просто как к еще одному проявлению шизофрении украинских властей. К тому же концы с концами у них явно не сходятся. Они постоянно говорят, что Россия вот-вот на них нападет. Но если она вот-вот нападет, то с кем, как вы заявляете, вы уже пять лет воюете? Это совершенно непонятно", – сказала Наталья Макеева.

На Украине неоднократно бездоказательно заявляли, что РФ якобы стягивает войска к границе, в Москве опровергали эти утверждения. В частности, в декабре 2018 года президент Украины Петр Порошенко заявил, что Россия якобы развернула около украинской границы воинскую группировку общей численностью более 80 тысяч военнослужащих. Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич назвал это полным бредом, заявив, что Россия не разворачивала военную группировку у границы с Украиной.

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Страны
Россия
Украина
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