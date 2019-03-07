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07.03.2019
Интерфакс-АВН

Российские саперы завершают выполнение задач в Лаосе

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Саперы во время конкурса Безопасный маршрут
Саперы во время конкурса Безопасный маршрут.
Источник изображения: © РИА Новости / Кирилл Брага

Всего военные очистили от мин около 100 гектаров территории

Москва. 6 марта. ИНТЕРФАКС - Российские саперы на следующей неделе завершат работы по разминированию лесов в Лаосе, сообщили в Минобороны РФ.

"13 марта военнослужащие противоминного центра осуществят последние мероприятия по очистке местности и передадут все свои средства поиска и обнаружения взрывоопасных предметов и средства индивидуальной защиты сапера военнослужащим лаосских Вооруженных сил", - говорится в сообщении министерства.

Оно напоминает, что командировка российских специалистов в Лаосе длится уже пять месяцев, с октября 2018 года.

"Всего было очищено около 100 гектаров территории и обнаружено более 300 взрывоопасных предметов, которые относятся к американским кассетным боеприпасам BLU-26, BLU-63 и BLU-3B", - сообщили в Минобороны.

По его данным, 15 марта пройдет торжественная церемония, посвященная окончанию выполнения задач в Лаосе российскими военнослужащими, в которой примут участие представители руководящего состава министерства обороны республики.

Всего, как сообщалось, в Лаосе работали 36 российских военнослужащих.

Ранее специалисты Международного противоминного центра Минобороны РФ принимали участие в разминировании территории Сирии. Российские саперы работали в Пальмире, Алеппо и Дейр-Эз-Зоре.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Лаос
Россия
Сирия
США
Компании
Минoбороны РФ
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