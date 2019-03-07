Войти
07.03.2019
Деловая газета "Взгляд"

МИД увидел свидетельство слабости позиций США на рынке вооружений

371
0
-1
Директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Министерства иностранных дел Российской Федерации Владимир Ермаков
Директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Министерства иностранных дел Российской Федерации Владимир Ермаков.
Источник изображения: © РИА Новости / Александр Натрускин

Попытки Вашингтона сорвать поставку С-400 Турции показывают слабость позиций США на рынке вооружений, заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями (ДНКВ) МИД России Владимир Ермаков.

"Контракт на поставку ЗРС С-400 "Триумф" в Турцию находится в стадии реализации и выполняется строго по графику. Исходим из того, что он будет завершен до конца текущего года", – передает его слова РИА "Новости".

Ермаков отметил, что Россия знает о бесцеремонном давлении Вашингтона на Анкару для срыва сделки.

"Расцениваем это не иначе как попытку политическим путем подорвать позиции своего основного конкурента на глобальном рынке вооружений. Это демонстрация слабости позиций США, неспособных предложить на мировом рынке лучшего, чем у нас, соотношения цены и качества военной продукции", – заявил Ермаков.

По его словам, в арсенале США остались лишь "рычаги нездорового политического давления". Ермаков добавил, что суверенные страны не поддаются на такое давление.

"Высоко ценим ответственную позицию турецкого руководства, которое неоднократно подчеркивало, что обратной дороги по этому контракту нет. Прекрасно понимаем стремление Анкары выстроить такую национальную систему ПВО, которая наиболее полно отвечала бы интересам безопасности Турции", – добавил дипломат.

Напомним, США выступают резко против поставок С-400 в Турцию – якобы из-за страха, что из-за этого Россия сможет раскрыть возможности истребителей F-35, которые тоже должны быть поставлены Анкаре.

1 марта Турция отвергла требование США об отказе от С-400 в обмен на поставки Patriot. После этого Пентагон предупредил Турцию о "тяжких последствиях" покупки С-400, а в Госдепе предупредили, что приобретение Турцией С-400 может привести к пересмотру участия Анкары в программе создания F-35 и даже введению Вашингтоном санкций.

Напомним, США выступают резко против поставок С-400 в Турцию – якобы из-за страха, что из-за этого Россия сможет раскрыть возможности истребителей F-35, которые тоже должны быть поставлены Анкаре.

1 марта Турция отвергла требование США об отказе от С-400 в обмен на поставки Patriot. После этого Пентагон предупредил Турцию о "тяжких последствиях" покупки С-400, а в Госдепе предупредили, что приобретение Турцией С-400 может привести к пересмотру участия Анкары в программе создания F-35 и даже введению Вашингтоном санкций.


Сергей Гурьянов

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Турция
Продукция
F-35
Patriot ЗРК
С-400 Триумф
Похожие новости
18.02.2019
"Прекратите покупать не у нас": что США требует от Европы
11.01.2019
Цена "Патриота": Анкара не откажется от C-400
28.12.2018
Не допустим: Анкара защитит С-400 от американцев
21.12.2018
Турцию заподозрили в желании передать американцам российские С-400 для изучения
05.06.2018
В Турции заявили о напряженности в отношениях с США из-за вопроса по поставкам F-35
28.03.2018
США могут заблокировать поставку Анкаре F-35 из-за контракта с Россией по ЗРС С-400, считает депутат парламента Турции
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 07.03 06:04
  • 104
На "Абрамсы" с "Трофи" в Европе Россия ответит Т-72Б3 с КАЗ Т09-А6
  • 07.03 04:21
  • 15
Новейшая самоходка ВДВ РФ "Лотос" умеет стрелять минами НАТО
  • 07.03 04:05
  • 1
"КосмоКурс" подтвердил заключение соглашения о частном космодроме в Нижегородской области
  • 07.03 03:45
  • 1
Отставить разговоры: у военных отобрали смартфоны
  • 07.03 02:34
  • 1
Пентагон просит добавки
  • 07.03 02:07
  • 1
Эксперт объяснил, почему китайские военные тренируются стрелять по Т-90
  • 07.03 00:42
  • 20
Россия подтвердила перенос выпуска МС-21 из-за санкций США
  • 06.03 23:20
  • 12
РФ в 2022 году начнет серийное производство патронов "натовских" калибров
  • 06.03 22:35
  • 1
Специальные патроны для специального стрелка
  • 06.03 22:13
  • 2
Стало известно, кто в США займётся гиперзвуковым оружием
  • 06.03 21:48
  • 7
Реактивная снайперская винтовка РФ получит автомат наведения
  • 06.03 21:36
  • 29
В России будет уменьшаться гособоронзаказ
  • 06.03 19:58
  • 1
Легендарный "Зверобой": убийцу "Тигров" БС-3 заметили в Сирии
  • 06.03 19:50
  • 1
Танк Т-90 сделали мишенью на полигоне в Китае
  • 06.03 19:41
  • 204
С космодрома Байконур осуществлен успешный пуск ракеты-носителя "Протон-М" с космическим аппаратом Минобороны России