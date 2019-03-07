Над Кашмиром самолеты российского производства продемонстрировали свою эффективность

Су-30 ВВС Индии ушли от пакистанских ракет.

В ходе воздушного боя в небе над Кашмиром, который произошел в конце февраля 2019 года между военно-воздушными силами Индии и Пакистана, пакистанские F-16 своими ракетами не смогли поразить ни одного индийского Су-30МКИ - индийские летчики уничтожили все выпущенные по ним ракеты. Об этом пишет IndiaTimes со ссылкой на представителя ВВС Индии.

Регнум уточнил, что пакистанские летчики, управлявшие F-16 выпустили по индийским Су-30 не менее четырех ракет класса "воздух - воздух". Ни одна из них не достигла своей цели. По данным издания, потерь удалось избежать благодаря благодаря мастерству пилотов и широкому функционалу российских самолетов.