В Госдуме прокомментировали заявление Украины об угрозе вторжения

В Госдуме ответили на заявление начальника украинского Генштаба, который заявил, что Украине стоит ждать угрозы с трех направлений: севера, востока и юга - и что Россия стягивает к границе ударные соединения. В нижней палате парламента заверили, что Москва никогда не инициирует войну с братским народом. В Совете Федерации громкие заявления начальника Генштаба назвали частью предвыборной кампании украинского президента.

Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий назвал начальника Генштаба ВС Украины Виктора Муженко недалеким человеком, комментируя его заявления о трех направлениях угрозы вторжения в страну.

"В существующих геополитических реалиях мы прогнозируем военные угрозы по трем из четырех географических направлений: север, восток и юг. Российская сторона завершает формирование на границе Украины ударных соединений, которые вместе с частями спецназначения по замыслу кремлевских стратегов составят основу сил вторжения", - заявил Муженко на встрече с представителями военно-дипломатического корпуса, аккредитованного в стране.

"Если начальник Генштаба эти три направления видит со стороны России, то это недалекий человек.

Вся наша история, особенно история Великой Отечественной войны, не может сподвигнуть на то, чтобы Россия напала на дружеский нам народ. Не государство, а именно народ", - сказал Водолацкий RT.

Он предупредил, что угрозу для Украины можно ждать со стороны НАТО и Госдепа, которым эта страна "нужна для выполнения специфической роли против России".

Заявление Муженко прокомментировали и в верхней палате парламента. Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров иронично заметил, что начальнику Генштаба "несолидно" участвовать в пропагандистской кампании с целью напугать украинцев накануне выборов.

"Киев изо всех сил пытается обелить образ президента, который, по их мнению, может стать гарантом безопасности в регионе", - сказал сенатор ФАН.

Он категорически опроверг предположения украинских политиков о подготовке вооруженного наступления со стороны России. По его словам, единственное, что Москва не оставила для себя в стороне - конфликт в Донбассе. Но и в этой ситуации российская сторона лишь помогает жителям республик, поставляя туда гуманитарные грузы, обратил внимание Джабаров.

"Никакой военной поддержки, вооруженных сил мы никуда не направляем. Я считаю, что это фальшивка от начала до конца.

Нужно спокойно реагировать. Какие бы провокации ни проводились, Россия будет отвечать", - подчеркнул член Совета Федерации.

Об угрозе со стороны России на Украине говорят давлено часто. Так, в конце февраля президент страны Петр Порошенко заявил о реальности угрозы "полномасштабной агрессии" Москвы.

"Угроза полномасштабной войны - это не декларация. Она целиком реальна, особенно в свете нынешних военных приготовлений противника. Приготовления ведутся вблизи границы Украины, в Смоленской, Воронежской, Белгородской, Ростовской областях и на территории... Крыма", - заявил Порошенко, выступая на оперативно-стратегическом собрании с руководящим составом ВСУ в Киеве.

Он подчеркнул, что Россия вовсе не отказалась от возможности достичь "своих целей на Украине" вооруженным путем. Глава государства также указал на "беспрецедентную милитаризацию черноморского региона".

Зампред комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин, комментируя такие заявления, отметил, что глава украинского государства стремится показать себя защитником своей родины, но его заявления не соответствуют действительности.

"Никто ни на кого не собирается нападать. Ему сейчас выгодно в своей предвыборной риторике стравить украинский народ с российским, столкнуть лбами и получить от этого политические дивиденды", - сказал Швыткин RT.

По его словам, такие заявления украинского лидера свидетельствуют о том, что ему предвыборная кампания важнее, чем реальное положение дел и обеспечение стабильности у себя в стране. "К сожалению, данная политика поддерживается со стороны Соединенных Штатов и стран блока НАТО", - посетовал депутат.

Кроме того, утра некая сторона постоянно обвиняет Россию в том, что она является стороной конфликта в Донбассе. Но Москва категорически отрицает такие утверждения.

Киев начал военную операцию против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) в 2014 году, после того как Донбасс отказался подчиниться сменившейся в результате госпереворота власти. Официальный Киев начал против региона так называемую антитеррористическую операцию (АТО), позднее переименованную в операцию объединенных сил (ООС). Согласно данным ООН, жертвами вооруженного конфликта стали более десяти тысяч мирных жителей Донбасса. Для урегулирования ситуации на востоке были заключены несколько мирных соглашений, но несмотря на это ВСУ продолжают обстрелы территорий ДНР и ЛНР.

Лидия Мисник