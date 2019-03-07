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07.03.2019
Военное обозрение

В Нью-Дели заявили, что США поставляли F-16 Пакистану для сдерживания Индии

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Индийская пресса впервые за долгое время позволила себе откровенную критику политики США. Издание The Economic Times сегодня выходит с материалом, в котором говорится, что Вашингтон заключал контракт с Исламабадом на поставку F-16, изначально сводя ситуацию "к необходимости сдерживания Индии".

Источник изображения: ВВС Пакистана

В индийских СМИ напоминается, что тогдашний посол США в Пакистане Энн Патерсон отмечала:

Усовершенствованная программа F-16 также имеет сдерживающее значение, поскольку даёт Пакистану время и пространство для использования обычного, а не ядерного ответа, в случае будущего конфликта с Индией.

Отмечено, что США начали поставки истребителей F-16 для нужд ВВС Пакистана, не скрывая того, что Исламабад может использовать эту боевую авиацию против Индии.

Также отмечается, что США поставили Пакистану 500 ракет AMRAAM класса "воздух-воздух", одной из которых был сбит МиГ-21 ВВС Индии. Кроме того, этими же ракетами самолёты ВВС Пакистана пытались сбить самолёты Су-30 ВВС Индии, но как уже было отмечено, "маневренность истребителей и профессионализм индийских лётчиков позволил уйти самолётам от ракет". Это заявление пресс-службы ВВС Индии.

В упомянутом индийском СМИ отмечается, что из Нью-Дели направлен в Вашингтон запрос, в котором администрацию Дональда Трампа просят разъяснить, не нарушает ли передача Пакистану ракет класса "воздух-воздух" партнёрских обязательств США перед Индией. Также Индия хочет узнать у США, не намерены ли власти этой страны пересмотреть условия взаимодействия.

Из материала:

Тот воздушный бой, который произошёл между самолётами ВВС Индии и Пакистана стал фактически воплощением сценария, озвученного ещё в 2008 году американским послом (в Исламабаде).

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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Пакистан
США
Продукция
AMRAAM
F-16
МиГ-21
Су-30
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
Ядерный щит
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