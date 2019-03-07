Китай увеличивает военные расходы до 177 млрд долларов

Китай планирует в 2019 году повысить расходы на оборонные нужды еще на 7,5%. Таким образом, военные расходы составят 1,19 трлн. юаней (177,61 млрд. долл.). Об этом сообщает агенство Xinhua.

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Несмотря на общее повышение трат на оборону, агентство отмечает, что уже на протяжении нескольких лет заметна тенденция к незначительному замедлению роста военных расходов к ВВП страны: с 1,22% до 1,20%. С другой стороны, в последние четыре года расходы Китая на оборону только возрастали и с 2016 года по 2018 составляли соответственно 896,9 млрд. юаней, 1,044 трлн. юаней и 1,107 трлн. юаней.

Повышение военных расходов связано с проведением реформ, направленных на повышение боеготовности ВС Китая, усиление акцента на военно-гражданскую интеграцию и ускорение внедрения инноваций в области оборонных технологий.

Средства будут направлены, в том числе, на реализацию ряда важных военно-технических проектов, среди которых: артиллерийские системы на намагниченной плазме, наземные лазерные системы, баллистические ракеты ближней и средней дальности. Было также отмечено начало строительства третьего авианосца и испытаний эсминца УРО класса "Тип-055".

По мнению аналитиков издания, несмотря на увеличение военных расходов, бюджет на 2019 год можно рассматривать как еще одно свидетельство замедления роста расходов на оборону в КНР после мирового финансового кризиса 2008-2009 гг.