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07.03.2019
Российская газета

Обновленный ItPsV 90: как "голову" Т-55А установили на Leopard 2

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Источник изображения: rg.ru

В начале 90-х годов на вооружение финской армии поступили 10 зенитных самоходных установок ItPsV 90.

Данные машины являлись результатом скрещивания комплекса Marksman британской компании Marconi с шасси советского танка Т-55А.

ЗСУ вооружена 35-мм автоматическими пушками Oerlikon KDA. Боекомплект насчитывает 500 снарядов, часть из которых - бронебойные, предназначенные для уничтожения наземных целей. Максимальная дистанция поражения - 4000 м. Машина хорошо автоматизирована, экипаж всего три человека.

Имеющаяся РЛС "видит" цели на расстоянии в 12 000 метров, с 10 000 метров объекты берутся на сопровождение. Также машина оборудована лазерным дальномером.

Со временем стало понятно, что Т-55А, являющиеся основой самоходок, устарели и не могут эффективно сопровождать состоящие на вооружении танки Leopard 2А4 и Leopard 2A6NL. Поэтому было принято решение "головы" от "пятьдесят пятых" смонтировать на германские машины.

Процесс такой "трансплантации" не представлял какой-либо проблемы, Marksman может быть легко установлен на любой танк. Ранее он демонстрировался на средних Type 59 или тяжелых Chieftain.

Модернизированные ЗСУ активно применяются финской армией в ходе боевой подготовки. Так, недавно в Сети появились фотографии ItPsV 90, на которых они действуют совместно с боевыми машинами пехоты БМП-2 и легкими бронированными транспортерами МТ-ЛБ.


Алексей Брусилов, Алексей Моисеев

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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Страны
Великобритания
Германия
Финляндия
Продукция
Leopard-2
Type 59
БМП-2
МТ-ЛБ
Проекты
Военные учения
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