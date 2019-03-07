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07.03.2019
Военное обозрение

Филиппины требуют пересмотреть договор о взаимной обороне с США

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Филиппины требуют пересмотра договора о взаимной обороне с США. Министр обороны опасается, что страна может быть втянута в конфликт с Китаем, при этом ничего не получая взамен от Соединенных Штатов.

Источник изображения: ВМС США

По мнению Манилы, Америка почти наверняка окажется втянута в конфликт в Южно-Китайском море. При этом Филиппины тоже могут быть вовлечены в боевые действия согласно договору о взаимной обороне, заключенном в 1951.

Министр обороны Делфин Лоренцана заявил, что договор необходимо пересмотреть, чтобы устранить неясности, которые могут привести к хаосу и путанице во время кризиса. Он сослался на агрессивный захват Китаем в середине 1990-х годов рифа, который Манила считает своей территорией, сказав: "США не остановили захват".

Филиппинское предложение о пересмотре договора стало одной из ключевых тем, обсуждавшихся во время кратковременного визита государственного секретаря США Майка Помпео в Манилу, в ходе которого представитель Соединенных Штатов встретился с президентом Родриго Дутерте и другими официальными лицами.

Договор, стоящий за одним из самых давних альянсов в Азии, призывает США и Филиппины выступать в качестве гарантов безопасности друг друга от внешнего нападения. В прошлом, Филиппины попытались выяснить, будет ли этот договор применяется, если его силы подвергнутся нападению в таком спорном регионе, как Южно-Китайское море, где втянута в ряд напряженных территориальных конфликтов с Китаем и четырьмя другими правительствами.

Во время своего визита Помпео заверил Филиппины, что Америка встанет на ее защиту, если ее вооруженные силы, самолеты или корабли подвергнутся вооруженному нападению в этом регионе. Это стало первым публичным заявлением такого рода.

Высокопоставленный американский дипломат заверил, что США привержены обеспечению статуса Южно-Китайское море как открытого для всех видов судоходства и что "Китай не представляет угрозы" для закрытия спорных морских путей.

Лоренцана уверен, что американские силы, которые усилили так называемое "патрулирование свободы судоходства" на стратегическом водном пути, с большей вероятностью окажутся вовлеченными в вооруженный конфликт, чем Филиппины, которые не будут вовлекать какую-либо страну в войну за оспариваемые территории.

В таком случае и на основе Договора о взаимной обороне в конфликт автоматически буду вовлечены Филиппины. Мы окажемся втянуты в войну, которую мы не ищем и не хотим

- сказал Лоренцана.

Спорные территория являются ключевым раздражителем между Вашингтоном и Пекином, который превратил несколько спорных бесплодных рифов в цитадели со взлетно-посадочными полосами и другими военными объектами. США заявили, что мирное урегулирование споров, а также свобода судоходства и пролета в оспариваемых областях отвечают национальным интересам США.

Филиппинские официальные лица заявили, что, начиная с 2017-го года, Китай разместил разведывательные суда у трех вновь появившихся песчаных отмелей под названием Сэнди-Кей возле рифа Титу, стремясь помешать их захвату Филиппинами. Китайцы блокируют филиппинским рыбакам доступ в этот район.

В дополнение к Китаю и Филиппинам, Вьетнам, Малайзия, Тайвань и Бруней имеют каждый свои перекрывающиеся претензии в этих стратегических водах. Недавно корабли ВМС США прошли вблизи от островов для "утверждения свободы судоходства", вызвав гневные протесты со стороны КНР.

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Страны
Бруней
Вьетнам
Китай
Малайзия
США
Тайвань
Филиппины
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