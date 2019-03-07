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07.03.2019
WarSpot

Португальская армия обновляет стрелковое оружие

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Источник изображения: warspot.ru

Португальская армия поменяет стрелковое оружие. Вчера, 5 марта, портал defence-blog.com сообщил о том, что Минобороны Португалии заключило контракт с бельгийской компанией FN Herstal на поставку винтовок и ручных пулемётов.

Сделка осуществляется через Агентство поддержки и закупок НАТО (NATO Support and Procurement Agency, NSPA) и включает в себя неназванное количество винтовок, подствольных гранатомётов, ручных пулемётов, а также комплектов аксессуаров к ним. Стоимость сделки стороны также предпочли не раскрывать.

Винтовка FN SCAR с гранатомётом FN40GL.

Источник изображения: fnherstal.com

Согласно контракту, для португальской армии закупят винтовки FN SCAR в калибре 5,56 и 7,62 мм. В качестве подствольного гранатомёта для них выступит модель FN40GL. Кроме того, в контракт включены пулемёты FN Minimi Mk3 в калибре 5,56 и 7,62 мм, которые уже состоят на вооружении португальской армии.

Известно, что португальская армия имеет на вооружении пять видов винтовок и карабинов. Среди них три представителя от Heckler & Koch: G3, HK417 и G36, а также IMI Galil и SIG SG 543.

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Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Страны
Бельгия
Португалия
Компании
FN Herstal
Heckler & Koch
Проекты
NATO
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