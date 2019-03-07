Военным запретили разглашать служебную информацию в соцсетях

Всем военнослужащим впредь запрещено публиковать в интернете информацию, носящую служебный характер. Речь идет о наименовании воинских частей, их расположении и других данных, которые позволят постороннему идентифицировать воинское соединение или подразделение. Федеральный закон, запрещающий военнослужащим размещать в СМИ и интернете информацию, раскрывающую их ведомственную принадлежность и служебную деятельность, подписал президент России Владимир Путин.

Разработчики этого закона, когда он еще был в статусе законопроекта, поясняли, что анализ деятельности Вооруженных сил РФ и других войск, в том числе в ходе их применения в Сирии, показал, что военнослужащие представляют особый интерес для спецслужб других стран, а также террористических и экстремистских организации.

Новый закон в связи с этим запрещает военнослужащим размещать в средствах массовой информации и в интернете любые данные о служебной деятельности, в том числе фотографии, видеоролики и геолокационные метки. Причем запрет касается как публикации данных о себе, так и о других военнослужащих. Не распространится запрет лишь на тех офицеров, в чьи обязанности как раз входит распространение информации. Здесь имеются в виду сотрудники пресс-служб.

Аналогичные ограничения накладываются и на призванных на военные сборы. В частности, им запрещается распространять или предоставлять информацию, позволяющую определить место нахождения в определенный период.

В законе также оговорены условия, когда военнослужащим и призванным на военные сборы гражданам запрещается иметь при себе электронные гаджеты и смартфоны. Ранее сообщалось, что военным разрешили пользоваться только простейшими мобильными телефонами - без камер и выхода в интернет.

Все изменения вносятся в закон "О статусе военнослужащих".

Ранее авторы законопроекта поясняли, что ограничение относится к ситуациям, связанным с исполнением отдельных обязанностей военной службы, например, при ведении боевых действий, при несении дежурства, при нахождении на территории воинской части". То есть, пользоваться всеми возможностями смартфонов и социальными сетями в увольнении, военным никто не запрещает.

Недавно стало известно, что запрет могут распространить и на некоторых офицеров, прапорщиков и солдат, находящихся в запасе.

*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"

Иван Петров