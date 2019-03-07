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07.03.2019
Военное обозрение

Генштаб ВСУ ожидает вторжения России с трёх направлений

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Украине в ближайшее время необходимо готовиться к отражению вторжения с трех направлений. Генштаб ВСУ предупреждает об угрозе вторжения российской армии с севера, востока и юга. Об этом заявил начальник Генштаба ВС Украины Виктор Муженко, сообщает телеканал "Прямой".

Источник изображения: Минобороны Украины

На встрече с представителями иностранного военно-дипломатического корпуса, аккредитованного на Украине, начальник Генштаба ВСУ Муженко, в частности заявил, что при существующих геополитических реалиях Генштаб ВСУ прогнозирует военные угрозы по трем из четырех географических направлений: север, восток и юг. По его словам, ударные подразделения, формирование которых Россия заканчивает на границе с Украиной, а также части спецназначения "составят основу сил вторжения".

Ожидаем вторжения с трех направлений. Именно в этом состоит замысел Кремлевских стратегов

- заявил Муженко.

Таким образом, по убеждению украинского Генштаба, Россия может нанести удары по Украине с востока, где находятся территории ДНР, ЛНР и России, с юга, где удар будет нанесен с территории Крыма и с моря, а также с севера, т.е. с территории Белоруссии, которая станет "плацдармом для российского вторжения". Однако украинская армия к отражению агрессии готова.

Высокая мобильность, адаптивность и автономность армии Украины в сочетании с фактором родной земли являются стратегическим преимуществом при отражении "российской агрессии"

- отметил начальник Генштаба.

Это не первое, да и не последнее заявление киевских властей об угрозе российского вторжения. В основном такие заявления делаются перед "заморскими гостями" с целью показать, как "агрессивная азиатская Россия" обижает "молодую демократическую европейскую Украину". Не исключено, что данное заявление Муженко напрямую связано с предвыборной программой Порошенко.

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Кредитование
Страны
Белоруссия
Россия
Украина
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