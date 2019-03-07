Робот "Фёдор" отправится на МКС

"Роскосмос" начал подготовку робота "Фёдор" к полету на Международную космическую станцию, передает РИА Новости сообщение советника главы корпорации по науке Александра Брошенко.

Источник изображения: https://twitter.com/fpi_russia

Полет модификации "Федора" должен состояться летом текущего года на космическом корабле "Союз-М".

Этот вопрос прорабатывается сегодня в рамках пускового графика, который нам дают, в случае принятия решения по пилотируемому кораблю "Союз МС". В ближайшее время на Байконуре будет отработан определенный формат этого полета

– сказал Брошенко, не вдаваясь в детали.

Он добавил, что другую модификацию робота планируется запустить в космос на корабле "Федерация".

Кроме того, стало известно, что на МКС по распоряжению главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина установят камеры видеонаблюдения.

Такое распоряжение гендиректора действительно существует

– подтвердил представитель госкорпорации Владимир Устименко.

По его словам, в настоящее время оформляется техзадание, на основании которого будет разработан техпроект. Также необходимо подготовить космонавта, который займется установкой видеокамер. "В пять минут это не делается", – добавил представитель "Роскосмоса".

Камеры будут установлены на российском сегмента станции, место их расположения определят специалисты РКК "Энергия".

Устименко также сообщил, "Роскосмос" по-прежнему готов к обсуждению с американскими коллегами всех вопросов, касающихся проекта окололунной станции Deep Space Gateway.

Стороны пытаются найти взаимоудовлетворяющий формат отношений в данном проекте. Но пока он не найден

– пояснил представитель корпорации.