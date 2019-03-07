Робот "Фёдор" отправится на МКС
"Роскосмос" начал подготовку робота "Фёдор" к полету на Международную космическую станцию, передает РИА Новости сообщение советника главы корпорации по науке Александра Брошенко.
Источник изображения: https://twitter.com/fpi_russia
Полет модификации "Федора" должен состояться летом текущего года на космическом корабле "Союз-М".
Этот вопрос прорабатывается сегодня в рамках пускового графика, который нам дают, в случае принятия решения по пилотируемому кораблю "Союз МС". В ближайшее время на Байконуре будет отработан определенный формат этого полета
– сказал Брошенко, не вдаваясь в детали.
Он добавил, что другую модификацию робота планируется запустить в космос на корабле "Федерация".
Кроме того, стало известно, что на МКС по распоряжению главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина установят камеры видеонаблюдения.
Такое распоряжение гендиректора действительно существует
– подтвердил представитель госкорпорации Владимир Устименко.
По его словам, в настоящее время оформляется техзадание, на основании которого будет разработан техпроект. Также необходимо подготовить космонавта, который займется установкой видеокамер. "В пять минут это не делается", – добавил представитель "Роскосмоса".
Камеры будут установлены на российском сегмента станции, место их расположения определят специалисты РКК "Энергия".
Устименко также сообщил, "Роскосмос" по-прежнему готов к обсуждению с американскими коллегами всех вопросов, касающихся проекта окололунной станции Deep Space Gateway.
Стороны пытаются найти взаимоудовлетворяющий формат отношений в данном проекте. Но пока он не найден
– пояснил представитель корпорации.
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