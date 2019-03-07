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07.03.2019
Российская газета

В Госдуме ответили на планы США сдерживать Россию в Арктике

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Источник изображения: Лев Федосеев/ТАСС

Вашингтон не вправе диктовать России условия по Северному морскому пути - так в думском комитете по обороне ответили на установки из "вашингтонского обкома" на тему действий России в Арктике.

Напомним, что Северный морской путь - главная арктическая судоходная магистраль России, соединяющая кратчайшим маршрутом Дальним Востоком и европейской частью страны. Путь связывает порты Арктики и крупные реки Северного региона.

США не раз заявляли, что Севморпуть должен стать открытой транспортной артерией для всего мирового сообщества. А накануне главнокомандующий Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе Кертис Скапарротти заявил, что США готовы сдерживать Россию в Арктике. Россия начала "периодически перемещать туда различные оборонные системы, чтобы увеличить контроль над регионом", - отметил американский генерал, которого цитирует РИА Новости. В результате Вашингтон решил изменить развертывание некоторых сил, чтобы "обеспечивать сдерживание". "Мы посылаем сигнал, что Арктика для нас важна", - добавил он.

США не вправе диктовать России условия по Севморпути, заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов, которого цитирует Федеральное агентство новостей. Он напомнил о нормах международного права, которое не может нарушать ни одна страна, в том числе и претендующая "на исключительность".

Парламентарий подчеркнул, что Россия как раз не нарушает норм международного права, ведь часть трассы Северного морского пути проходит в российских территориальных водах.

- Мы же не собираемся принуждать Соединенные Штаты делать что-то вблизи берегов Аляски. Мы претендуем только на то, на что существуют нормы, которые должны исполняться всеми, в том числе США, - пояснил Красов.

Севморпуть не проходит вблизи границ США, напомнил также политик. Он сослался на статью ООН по морскому праву под номером 234, где написано, что "если морское дно покрыто льдами, то прибрежные страны могут устанавливать более жесткие правила по проходу иностранных судов". Это связано с экологическими требованиями.

- Поэтому Россия вправе ужесточить проход иностранных судов по Севморпути. И США не могут требовать от нас иного, - резюмировал парламентарий.


Татьяна Замахина

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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