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07.03.2019
Интерфакс-АВН

Срок эксплуатации МКС может быть продлен до 2028 года - Роскосмос

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Международная космическая станция
Международная космическая станция.
Источник изображения: © NASA

Москва. 6 марта. ИНТЕРФАКС - Специалисты изучают возможность продления срока эксплуатации МКС до 2028 года, сообщил в среду журналистам пресс-секретарь госкорпорации "Роскосмос" Владимир Устименко.

"Сейчас уже есть подтвержденное сторонами решение о продлении срока эксплуатации МКС до 2024 года. Кроме того, проводятся совместные исследования на предмет продления использования станции до 2028 года", - сказал В.Устименко, отвечая на вопрос "Интерфакса".

"Ресурс есть. Соответственно, технические наши специалисты это дело нам подтверждают. Соответственно, мы можем говорить о некоем пролонгированном использовании МКС и, соответственно, строить в зависимости от этого свои планы", - добавил В.Устименнко.

Глава NASA Джим Брайденстайн в октябре этого года в интервью "Интерфаксу" заявил, что использование МКС запланировано до 2024 года, но конгресс США может рассмотреть возможность продления срока эксплуатации орбитальной станции до 2030 года.

В ноябре прошлого года генконструктор РКК "Энергия" Евгений Микрин сообщил, что техническое состояние МКС позволяет эксплуатировать станцию до 2028-2030 годов.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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