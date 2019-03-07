Догнать Россию. Какое гиперзвуковое оружие разрабатывают в США

Новый контракт Пентагона с Raytheon предусматривает выделение $63,3 млн на разработку гиперзвукового тактического планирующего крылатого блока

"Raytheon тесно сотрудничает с нашими клиентами, чтобы быстро внедрить эти передовые системы вооружения и предоставить вооруженным силам нашей страны инструменты, необходимые для того, чтобы оставаться на шаг впереди растущей угрозы", — заявил вице-президент Raytheon Advanced Missile Systems Томас Буссинг, комментируя новый контракт с Министерством обороны США. Точного определения угрозы и ее источников Буссинг не дал.

Непривычное положение

В последние десятилетия США не раз заявляли, что их вооруженные силы не имеют аналогов в мире. По сей день Соединенные Штаты — абсолютный лидер по оборонным расходам. В августе 2018 года президент США Дональд Трамп подписал в номинальном выражении рекордный оборонный бюджет — на $716 млрд. Ближайшие "преследователи" (Китай, Саудовская Аравия и Россия, вместе взятые) в 2018 году не потратили на оборону и половины этой суммы.

Однако в том же году Вашингтон оказался в крайне неудобном положении. Единственной страной, поставившей на опытно-боевое дежурство гиперзвуковое оружие, стала Россия. В марте 2018-го речь шла о высокоточном гиперзвуковом авиационно-ракетном комплексе "Кинжал", скорость которого в 10 раз превышает скорость звука. А в феврале 2019-го президент РФ Владимир Путин заявил о начале серийного производства ракетного комплекса стратегического назначения с планирующим крылатым блоком "Авангард" (предположительно развивающим максимальную скорость, более чем в 20 раз превышающую число Маха) и об успешном прохождении испытаний гиперзвуковой ракеты "Циркон" (как сообщил ТАСС в апреле 2017 года источник в оборонно-промышленном комплексе, ракета достигла на испытаниях восьми скоростей звука).

В августе свой первый гиперзвуковой аппарат испытал Китай — Xingkong-2 способен развивать скорость до 6 Махов (свыше 7,1 тыс. км/ч).

На этом фоне директор Управления перспективных исследовательских программ Пентагона (DARPA) Стивен Уокер пообещал провести в 2019 году многочисленные испытания своего гиперзвукового оружия, а замглавы Министерства обороны США по политическим вопросам Джон Руд назвал гиперзвуковое оружие РФ одной из "реальных угроз" безопасности американского государства.

В декабре Счетная палата США (Government Accountability Office, GAO) была вынуждена признать, что средств защиты от такого оружия у Вашингтона не имеется.

Старые и новые разработки

В рамках программы Prompt Global Strike ("Быстрый глобальный удар"), предполагающей создание систем наступательного вооружения, способных в кратчайшие сроки нанести удар неядерным оружием по любой точке планеты, США ранее проводили испытания условных аналогов "Авангарда" — Advanced Hypersonic Weapon (AHW) разработки командования космической и противоракетной обороны ВС США и Сандийской национальной лаборатории и Hypersonic Technology Vehicle 2 (HTV-2), разрабатываемого DARPA и ВВС США. С 2010 года проводятся испытания гиперзвуковой крылатой ракеты X-51A.

Проект, в рамках которого заключила контракт с Пентагоном компания Raytheon, получил название Tactical Boost Glide (тактический планирующий ускоряемый аппарат, TBG). Как утверждает специалист по гиперзвуковому оружию DARPA Питер Эрбланд, проект TBG "использует технические знания и уроки, полученные в ходе разработки и летных испытаний предыдущих систем [разработки] планирующих ускоряемых аппаратов, в том числе Hypersonic Technology Vehicle 2".

Гиперзвуковой тактический планирующий крылатый блок, как предполагается, будет установлен на ракетный ускоритель, способный развить скорость свыше 5 Махов. После отделения блока от ракеты он сможет маневрировать до цели без возможности ускорения.

Еще одна американская программа, реализуемая DARРA и ВВС США, — Hypersonic Air-breathing Weapon Concept (HAWC) — предполагает создание гиперзвукового оружия с воздушно-реактивным двигателем. Совместно с армией США DARРA работает над проектом Operational Fires, предполагающим разработку и демонстрацию гиперзвуковой системы наземного базирования.

Наконец, над условными аналогами российского "Кинжала" — Hypersonic Conventional Strike Weapon (HCSW) и более инновационным Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW) — работает американская компания Lockheed Martin. В апреле и августе 2018-го она заключила с Пентагоном соответствующие контракты на $928 млн и $480 млн.

Приоритет нового министра

Еще в октябре 2018 года занимавший пост первого заместителя министра обороны США Патрик Шанахан заявил, что испытания гиперзвукового оружия будут проводиться "быстрее и чаще, чем этого могли ожидать".

Можно ожидать, что, приступив к обязанностям и.о. министра обороны с 1 января 2019 года, бывший гендиректор Boeing Missile Defense Systems Шанахан не свернет с курса ускоренной разработки гиперзвукового оружия.

По данным Bloomberg, на 2020 финансовый год Министерство обороны США запросит на НИОКР рекордную сумму — $104 млрд. На 2019-й была заложена сумма в $95 млрд.

А как заявил фактический глава Пентагона в конце февраля, говоря об инвестициях в НИОКР, "вы увидите намного больше долларов в космосе".

Александр Мосесов