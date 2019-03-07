Медведев: потенциальные участники ДРСМД не собираются приступать к переговорам

Люксембург. 6 марта. ИНТЕРФАКС - Никто из потенциальных участников ДРСМД не собирается садиться за стол переговоров, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в среду.

"Нам иногда говорят: "Нужно снова всех собрать и обо всём договориться". Но всем же понятно - никого не собрать и ни о чем не договориться. Тем более, что участников этого договора сейчас должно быть гораздо больше. И за стол они не сядут, потому что им и так хорошо", - сказал Д.Медведев на пресс-конференции в ходе визита в Люксембург в среду.

"Вот мы взяли на себя обязательства - их, кстати, критиковали в определенный период - и соблюдаем. А больше за стол никто не сядет. А оружие стало мощнее", - сказал Д.Медведев.

Он отметил, что "теперь это касается, по сути, всего мира".

"Особенно имея в виду то, что было сказано президентом нашей страны, что в таком случае под ударами будут находиться не просто центры размещения ракет, а места, где принимаются решения об использовании оружия", - сказал Д.Медведев.