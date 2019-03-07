Общевойсковую армию в Сибири усилят новыми комплексами ПВО "Бук-М3"

Москва. 6 марта. ИНТЕРФАКС - Сорок первая общевойсковая армия получит новые комплексы противовоздушной обороны (ПВО) средней дальности "Бук-М3", сообщили российские военные.

"Партия новых зенитных ракетных комплексов "Бук-М3" поступит в 41-ю общевойсковую армию, дислоцированную в Сибири, в 2019 году", - сообщил в среду сайт Минобороны РФ.

Военнослужащие ракетной бригады пройдут обучение в Оренбурге на базе учебного центра войсковой ПВО. Экипажи изучат тактико-технические характеристики и материальную базу комплекса, отмечается в сообщении.

Многофункциональный зенитный ракетный комплекс "Бук-М3" (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей") предназначен для уничтожения летательных аппаратов всех типов во всех диапазонах их практического применения, поражения радиоконтрастных наземных и надводных целей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия.

41 общевойсковая армия (штаб в Новосибирске) входит в состав Центрального военного округа. Соединения и части 41-й армии дислоцированы на территории 5 субъектов Российской Федерации: Новосибирская, Омская, Кемеровская, Иркутская области, Алтайский край.