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07.03.2019
Интерфакс-АВН

ОАЭ заинтересованы в сотрудничестве с Россией по пилотируемой космонавтике - "Роскосмос"

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Владимир Устименко
Владимир Устименко.
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Трефилов

Российская сторона прорабатывает "ряд интересных предложений"

Москва. 6 марта. ИНТЕРФАКС - Объединенные Арабские Эмираты заинтересованы в продолжении сотрудничества с Россией по пилотируемой космонавтике и строительству спутников, сообщил журналистам пресс-секретарь госкорпорации "Роскосмос" Владимир Устименко.

"Ближневосточное турне Дмитрия Олеговича (Рогозина, главы "Роскосмоса", - "ИФ") было достаточно плодотворным, обсуждалось много разных вопросов по кооперации, в том числе и по пилотируемым программам. ОАЭ тоже высказали свою заинтересованность в продолжении работы с нами по пилотируемой программе", - сказал В.Устименко, отвечая на вопрос "Интерфакса".

"Интерес к сотрудничеству у них есть и не только по пилотируемой, но и в спутникостроении и создании всего комплекса наземных космических услуг", - добавил В.Устименко.

По его словам, международный департамент "Роскосмоса" и ряд дочерних компаний госкорпации в данный момент "прорабатывают ряд интересных предложений".

В сентябре 2019 года космонавт из ОАЭ должен отправиться к МКС. В данный момент двое космонавтов из ОАЭ проходят подготовку в Звездном городке.

Ранее глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что ОАЭ могут стать инвесторами при модернизации "Гагаринского старта" на Байконуре. В проекте также может принять участие Казахстан. Во вторник в министерстве цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана сообщили, что решение о создании совместного предприятия с участием России, ОАЭ и Казахстана будет принято до конца марта текущего года.

Площадка N1 или "Гагаринский старт" - пусковая площадка на космодроме "Байконур", с которой 12 апреля 1961 года стартовал космический корабль "Восток" с первым в мире космонавтом Юрием Гагариным на борту. В 2018 году появилась информация о возможной консервации "Гагаринского старта".

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Казахстан
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Рогозин Дмитрий
Проекты
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МКС
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