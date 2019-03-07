РФ готова обсуждать участие в международной программе по изучению Луны - Роскосмос

Москва. 6 марта. ИНТЕРФАКС - Формат участия РФ в проекте окололунной станции совместно с США пока не найден, заявил руководитель пресс-службы "Роскосмоса" Владимир Устименко.

"Россия по-прежнему готова к обсуждению всех вопросов по этому проекту. Вопрос сейчас состоит в том, чтобы найти взаимоудовлетворяющий формат отношений в рамках программы. Пока этот формат не найден, но мы надеемся, что наше участие в этой международной кооперации все-таки возможно",- сказал В.Устименко журналистам в среду.

В сентябре 2017 сообщалось, что госкорпорация "Роскосмос" и NASA договорились о создании окололунной орбитальной станции Deep Space Gateway. Планируется, что её первый модуль стартует с Земли в 2022 году, а экипаж будет международным.

Ранее СМИ сообщали, что РФ не устраивает роль, которая ей будет отведена в рамках проекта.