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07.03.2019
Интерфакс-АВН

РФ готова обсуждать участие в международной программе по изучению Луны - Роскосмос

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Луна
Спутник Земли - Луна.
Источник изображения: © AP Photo/Khin Maung Win

Москва. 6 марта. ИНТЕРФАКС - Формат участия РФ в проекте окололунной станции совместно с США пока не найден, заявил руководитель пресс-службы "Роскосмоса" Владимир Устименко.

"Россия по-прежнему готова к обсуждению всех вопросов по этому проекту. Вопрос сейчас состоит в том, чтобы найти взаимоудовлетворяющий формат отношений в рамках программы. Пока этот формат не найден, но мы надеемся, что наше участие в этой международной кооперации все-таки возможно",- сказал В.Устименко журналистам в среду.

В сентябре 2017 сообщалось, что госкорпорация "Роскосмос" и NASA договорились о создании окололунной орбитальной станции Deep Space Gateway. Планируется, что её первый модуль стартует с Земли в 2022 году, а экипаж будет международным.

Ранее СМИ сообщали, что РФ не устраивает роль, которая ей будет отведена в рамках проекта.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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