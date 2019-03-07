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07.03.2019
Lenta.ru

Назван первый носитель оружия "Судного дня"

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Источник изображения: Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Первым носителем ядерного подводного беспилотного плавательного аппарата "Посейдон" станет атомная подводная лодка (АПЛ) проекта 09852 "Белгород", которая будет спущена на воду во второй четверти 2019 года, сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

По словам собеседника агентства, перед спуском на воду носитель, способный переносить до шести "Посейдонов", будет выведен из эллинга "Севмаша". Достройка субмарины на плаву и швартовые испытания пройдут в 2019 году. На боевое дежурство АПЛ должна поступить в 2020-м.

Источник отметил, что второй носитель "Посейдонов", субмарина проекта 09851 "Хабаровск", будет спущена на воду весной 2020 года, а принята на вооружение — в 2022-м.

В марте сообщалось, что на глубине в один километр ядерный беспилотник создает "идеальные условия его обнаружения".

В феврале Минобороны представило первое видео полигонных испытаний "Посейдона". Тогда же президент России Владимир Путин сообщил, что носитель беспилотника спустят на воду весной.

Также в феврале стало известно, что заводские ходовые испытания "Посейдона", предполагающие спуск беспилотника в море с берегового стенда, начнутся летом.

В апреле 2018 года в Великобритании назвали ядерный подводный беспилотный плавательный аппарат устройством "Судного дня".

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