Войти
07.03.2019
Деловая газета "Взгляд"

США испугались, что Турция раскроет России секреты F-35

260
0
0
Истребитель F-35А, построенный для ВВС Турции.
Истребитель F-35А, построенный для ВВС Турции.
Источник изображения: cnbc.com

США выразили обеспокоенность тем, что Турция может раскрыть возможности истребителей пятого поколения F-35 России, пишут СМИ.

В распоряжении Турции есть два F-35, в скором времени на вооружение страны поступят российские системы ПВО С-400 "Триумф", передает РИА "Новости".

"Мой лучший совет – не допустить совместной эксплуатации F-35 с союзником, который работает с российскими системами противовоздушной обороны, которые, вероятно, обладают наиболее продвинутыми технологиями", – приводит Business Insider слова руководителя Европейского командования ВС США Кертиса Скапарротти.

Командующий ВВС США в Европе и Африке Тод Уолтерс заявил, что возможности С-400 позволят их владельцам изучить и оценить потенциал F-35, что, по его мнению, "не пойдет на пользу НАТО".

Командование альянса также интересуется, как долго и насколько близко С-400 будут эксплуатироваться рядом с F-35. Отмечается, что российская сторона помимо передачи комплексов научит турецких военных работать с ними и получит возможность изучить американские истребители.

Генерал-лейтенант ВВС США в отставке Дэвид Дептула заявил, что после интеграции С-400 в Турции Россия сможет получить технологическое преимущество.

1 марта Турция отвергла требование США об отказе от С-400 в обмен на поставки Patriot. После этого Пентагон предупредил Турцию о "тяжких последствиях" покупки С-400, а замглавы пресс-службы Госдепа США Роберт Палладино предупредил, что приобретение Турцией С-400 может привести к пересмотру участия Анкары в программе создания американских истребителей F-35 и введению Вашингтоном санкций.


Алексей Дегтярев

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Турция
Продукция
F-35
Patriot ЗРК
С-400 Триумф
Похожие новости
07.03.2019
Госдеп вновь пригрозил Турции отказом в поставках оружия при покупке С-400
25.12.2018
Made in Russia — 2018. Где в мире русское оружие предпочли американскому
21.12.2018
СМИ: Анкара предлагала Пентагону изучить российские С-400
20.12.2018
Госдеп одобрил продажу Турции ракетных систем Patriot - Пентагон
17.10.2018
"Пэтриот". Почему Турция пошла в направлении С-400?
25.11.2014
Экспортная орбита
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 07.03 06:04
  • 104
На "Абрамсы" с "Трофи" в Европе Россия ответит Т-72Б3 с КАЗ Т09-А6
  • 07.03 04:21
  • 15
Новейшая самоходка ВДВ РФ "Лотос" умеет стрелять минами НАТО
  • 07.03 04:05
  • 1
"КосмоКурс" подтвердил заключение соглашения о частном космодроме в Нижегородской области
  • 07.03 03:45
  • 1
Отставить разговоры: у военных отобрали смартфоны
  • 07.03 02:34
  • 1
Пентагон просит добавки
  • 07.03 02:07
  • 1
Эксперт объяснил, почему китайские военные тренируются стрелять по Т-90
  • 07.03 00:42
  • 20
Россия подтвердила перенос выпуска МС-21 из-за санкций США
  • 06.03 23:20
  • 12
РФ в 2022 году начнет серийное производство патронов "натовских" калибров
  • 06.03 22:35
  • 1
Специальные патроны для специального стрелка
  • 06.03 22:13
  • 2
Стало известно, кто в США займётся гиперзвуковым оружием
  • 06.03 21:48
  • 7
Реактивная снайперская винтовка РФ получит автомат наведения
  • 06.03 21:36
  • 29
В России будет уменьшаться гособоронзаказ
  • 06.03 19:58
  • 1
Легендарный "Зверобой": убийцу "Тигров" БС-3 заметили в Сирии
  • 06.03 19:50
  • 1
Танк Т-90 сделали мишенью на полигоне в Китае
  • 06.03 19:41
  • 204
С космодрома Байконур осуществлен успешный пуск ракеты-носителя "Протон-М" с космическим аппаратом Минобороны России