Индия раскрыла роль Су-30 в воздушном бою с ВВС Пакистана

Один из истребителей Су-30 индийских ВВС в ходе воздушного боя с авиацией Пакистана сбил ракету класса "воздух – воздух" средней дальности Amraam, сообщили представители ВВС Индии.

В ВВС Индии опровергли заявления Исламабада и сообщили, что все истребители Су-30, участвовавшие в воздушном бою с самолетами ВВС Пакистана 27 февраля, благополучно вернулись на базу. "Лживые заявления Пакистана о якобы сбитом Су-30, похоже, являются прикрытием потери собственного самолета", – заявили в индийских ВВС.

Там также сообщили, что в рамках воздушного боя Су-30 сбили одну из выпущенных пакистанскими F-16 ракет класса "воздух – воздух" средней дальности Amraam, пишет Hindustan Times.

"Быстрые и точные тактические действия самолета Су-30 в ответ на запуск Amraam позволили ликвидировать ракету. Части уничтоженной ракеты упали к востоку от Раджури, один мирный житель, находившийся в этом районе, получил ранения", – сообщили в ВВС Индии.

Напомним, что в воздушном бою между Индией и Пакистаном участвовали 24 пакистанских и восемь индийских самолетов, в том числе четыре Су-30 и два МиГ-21. В ходе боя МиГ-21 начал преследовать пакистанский F-16, выпустил по нему ракету, однако был сбит другим F-16. В Нью-Дели заявляют, что МиГ-21 победил в бою с F-16.

Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему итоги боя индийского МиГ-21 и пакистанского F-16 стали сенсационными.

Алина Назарова