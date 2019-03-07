Российские моряки отработали нанесение удара крылатыми ракетами в районе Камчатки

Привлекались противолодочные самолеты Ил-38

Москва. 6 марта. ИНТЕРФАКС - Малый ракетный корабль Тихоокеанского флота (ТОФ) "Иней" в ходе учения отработал нанесение ракетного удара по отряду кораблей условного противника, сообщил официальный представитель ТОФ Николай Воскресенский.

"В среду малый ракетный корабль (МРК) Тихоокеанского флота "Иней" из состава соединения кораблей охраны водного района войск и сил на Северо-востоке России отработал организацию нанесения удара крылатыми ракетами по отряду боевых кораблей условного противника с выполнением электронных ракетных пусков", - сказал Н.Воскресенский.

В акватории Авачинского залива корабль получал целеуказание для применения оружия как от собственных средств наблюдения, так и от внешних источников информации, которыми являлись противолодочные самолёты Ил-38 морской авиации флота и беспилотные летательные аппараты "Орлан-10".

"Сегодня же МРК "Иней", а затем малый противолодочный корабль МПК-82 у побережья Камчатки отработали ведение боевых действий одиночным кораблем против наземных объектов и подавили артиллерийским огнем видимые береговые цели, имитировавшие огневые точки и технику условного противника", - сказал Н.Воскресенский.

МРК "Иней" относится к серии кораблей 1234.1 и оснащен противокорабельными крылатыми ракетами "Малахит".