Войти
07.03.2019
Интерфакс-АВН

Российские моряки отработали нанесение удара крылатыми ракетами в районе Камчатки

252
0
0
МПК-82
Малый противолодочный корабль МПК-82.
Источник изображения: МО РФ

Привлекались противолодочные самолеты Ил-38

Москва. 6 марта. ИНТЕРФАКС - Малый ракетный корабль Тихоокеанского флота (ТОФ) "Иней" в ходе учения отработал нанесение ракетного удара по отряду кораблей условного противника, сообщил официальный представитель ТОФ Николай Воскресенский.

"В среду малый ракетный корабль (МРК) Тихоокеанского флота "Иней" из состава соединения кораблей охраны водного района войск и сил на Северо-востоке России отработал организацию нанесения удара крылатыми ракетами по отряду боевых кораблей условного противника с выполнением электронных ракетных пусков", - сказал Н.Воскресенский.

В акватории Авачинского залива корабль получал целеуказание для применения оружия как от собственных средств наблюдения, так и от внешних источников информации, которыми являлись противолодочные самолёты Ил-38 морской авиации флота и беспилотные летательные аппараты "Орлан-10".

"Сегодня же МРК "Иней", а затем малый противолодочный корабль МПК-82 у побережья Камчатки отработали ведение боевых действий одиночным кораблем против наземных объектов и подавили артиллерийским огнем видимые береговые цели, имитировавшие огневые точки и технику условного противника", - сказал Н.Воскресенский.

МРК "Иней" относится к серии кораблей 1234.1 и оснащен противокорабельными крылатыми ракетами "Малахит".

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ил-38
Орлан-10
Проекты
Военные учения
ТОФ
Похожие новости
26.11.2018
ВМФ России напоролся на мины и подлодки
26.04.2018
Корабли ТОФ на учениях на Камчатке атаковали подлодку "противника"
20.12.2017
На Аляску свысока. Зачем Россия формирует на Камчатке новую воздушную армию
28.09.2016
Мотострелки применили беспилотники "Орлан-10" в рамках учений "Индра-2016"
04.06.2014
В этом году Тихоокеанский флот ждет техническое обновление и пополнение
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 07.03 08:14
  • 1
Порошенко сообщил о поступивших на Украину ударных беспилотниках
  • 07.03 08:12
  • 21
Россия подтвердила перенос выпуска МС-21 из-за санкций США
  • 07.03 08:11
  • 1
Яромир Новотны: "Путин остановил распад России и ее разворовывание иностранцами и местными олигархами. Вопрос в том, не попытаются ли его свергнуть" (Kupedu do minulosti, Чехия)
  • 07.03 06:04
  • 104
На "Абрамсы" с "Трофи" в Европе Россия ответит Т-72Б3 с КАЗ Т09-А6
  • 07.03 04:21
  • 15
Новейшая самоходка ВДВ РФ "Лотос" умеет стрелять минами НАТО
  • 07.03 04:05
  • 1
"КосмоКурс" подтвердил заключение соглашения о частном космодроме в Нижегородской области
  • 07.03 03:45
  • 1
Отставить разговоры: у военных отобрали смартфоны
  • 07.03 02:34
  • 1
Пентагон просит добавки
  • 07.03 02:07
  • 1
Эксперт объяснил, почему китайские военные тренируются стрелять по Т-90
  • 06.03 23:20
  • 12
РФ в 2022 году начнет серийное производство патронов "натовских" калибров
  • 06.03 22:35
  • 1
Специальные патроны для специального стрелка
  • 06.03 22:13
  • 2
Стало известно, кто в США займётся гиперзвуковым оружием
  • 06.03 21:48
  • 7
Реактивная снайперская винтовка РФ получит автомат наведения
  • 06.03 21:36
  • 29
В России будет уменьшаться гособоронзаказ
  • 06.03 19:58
  • 1
Легендарный "Зверобой": убийцу "Тигров" БС-3 заметили в Сирии