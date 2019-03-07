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07.03.2019
Известия.ru

Медведев осудил выход США из ДРСМД

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Александр Астафьев

Выход Соединенных Штатов из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) разрушает систему глобальной безопасности, заявил в среду, 6 марта, российский премьер-министр Дмитрий Медведев на пресс-конференции в ходе визита в Люксембург.

"Если это договор в сфере безопасности, тогда это, безусловно, серьезная история... Что будет дальше, никто из нас не знает", — цитирует премьера "Интерфакс".

По его словам, Вашингтон не просто приостанавливает, а разрывает ДРСМД, и делает это он под надуманным предлогом, передает ТАСС. Медведев отметил, что тот, кто не исполняет договоры, заслуживает осуждения.

"Я просто задаюсь вопросом, что лучше — предъявлять друг другу упреки, спорить о чем-то, дискутировать, находить какие-то развязки или просто прекратить действие договора?" — заключил глава кабмина.

Ранее в этот же день президент России Владимир Путин заявил, что решение США выйти из ДРСМД ведет к расшатыванию системы договоренностей в сфере международной безопасности. 4 марта глава государства подписал указ о приостановке выполнения условий ДРСМД. Решение стало ответом на выход США из соглашения.


ДРСМД запрещал России и Штатам производить и иметь на вооружении ракеты средней (зона поражения от 1 тыс. до 5,5 тыс. км) и меньшей (зона поражения от 500 до 1 тыс. км) дальности.

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Страны
Люксембург
Россия
США
Персоны
Медведев Дмитрий
Путин Владимир
Проекты
РСМД
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