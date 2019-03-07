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07.03.2019
ТАСС

Роскосмос готов к продолжению переговоров по Deep Space Gateway

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Проект окололунной станции (Deep Space Gateway)
Проект окололунной станции (Deep Space Gateway).
Источник изображения: © NASA

В госкорпорации заявили, что пока не найдет формат отношений в этом проекте

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Госкорпорация "Роскосмос" готова к продолжению переговоров по участию в американском проекте окололунной станции Deep Space Gateway. Об этом сообщил в среду журналистам руководитель ее пресс-службы Владимир Устименко.

"Россия по-прежнему готова к обсуждению всех вопросов по этому проекту. Вопрос в том, чтобы найти взаимоудовлетворяющий формат отношений в этом проекте. Пока он не найден", - сказал Устименко.

О планах по созданию указанной окололунной станции стало известно весной 2016 года. Тогда ТАСС со ссылкой на документы РКК "Энергия" сообщил, что совместно с американской корпорацией Boeing ведется предварительная проработка создания окололунной инфраструктуры в поддержку будущих планов национальных агентств. Ранее предполагалось, что станция получит название Deep Space Gateway, однако сейчас в документах NASA ее именуют Lunar Orbital Platform-Gateway.

В конце сентября 2017 года в рамках астронавтического конгресса в Аделаиде (Австралия) было подписано совместное заявление между Роскосмосом и NASA, которое отражает намерение партнеров совместно работать над реализацией инициатив в освоении космоса. Речь идет о планировании работ по созданию посещаемой станции в окололунном пространстве.

Ранее Рогозин в интервью ТАСС заявил, что госкорпорация "Роскосмос" готов участвовать в международном проекте окололунной станции Deep Space Gateway только на равных правах с NASA.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Австpалия
Россия
США
Компании
Boeing
NASA
Роскосмос
Энергия РКК
Проекты
Луна
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