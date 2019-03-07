Проект "Байтерек" на Байконуре должен стать экономически более выгодным - казахстанский министр

Астана. 6 марта. ИНТЕРФАКС-КАЗАХСТАН - Казахстанская сторона работает над сокращением расходов на проект совместного с РФ космического ракетного комплекса (КРК) "Байтерек" на Байконуре, сообщил министр цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности республики Аскар Жумагалиев.

"Мы ТЭО проекта сейчас с государственными органами отрабатываем. Мы четко понимаем то, что необходимо еще продолжать работу по оптимизации средств с тем, чтобы он был экономически более выгоден. Эту работу активно проводим", - сказал А.Жумагалиев журналистам в среду в Астане.

"Байтерек" - проект создания казахстанского космического ракетного комплекса на Байконуре, с которого бы запускались российские ракеты. Первый пуск с комплекса планируется осуществить в 2022 году. По условиям проекта, российская сторона отвечает за создание новой ракеты-носителя (ориентировочно $500 млн, в июле 2018 сообщалось уже о 61,2 млрд рублей), а казахстанская - за создание наземного комплекса КРК. Первоначально вложения казахстанской стороны оценивались на сумму $245 млн. В октябре 2017 года заместитель министра оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана Марат Нургужин сообщил, что вложения Астаны в проект составят ориентировочно $280-310 млн.