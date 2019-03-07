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07.03.2019
ТАСС

Космическая система мониторинга "Государево Око" находится в стадии обоснования

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Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Источник изображения: © Антон Новодережкин/ТАСС

Система позволит наблюдать за природными ресурсами и техногенными процессами

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Проект космической системы мониторинга "Государево Око", о планах по созданию которой ранее заявлял глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, находится в стадии обоснования. Об этом сообщил в среду журналистам руководитель пресс-службы госкорпорации "Роскосмос" Владимир Устименко.

"Проект пока находится в стадии технико-экономического обоснования", - сказал Устименко.

Ранее гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал о предложении создать систему спутников дистанционного зондирования Земли "Государево Око", которая позволит наблюдать за природными ресурсами, техногенными процессами. Он пояснил, что такая задача ставится для развития территорий и экономики России.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Рогозин Дмитрий
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