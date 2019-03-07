Космическая система мониторинга "Государево Око" находится в стадии обоснования
Система позволит наблюдать за природными ресурсами и техногенными процессами
МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Проект космической системы мониторинга "Государево Око", о планах по созданию которой ранее заявлял глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, находится в стадии обоснования. Об этом сообщил в среду журналистам руководитель пресс-службы госкорпорации "Роскосмос" Владимир Устименко.
"Проект пока находится в стадии технико-экономического обоснования", - сказал Устименко.
Ранее гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал о предложении создать систему спутников дистанционного зондирования Земли "Государево Око", которая позволит наблюдать за природными ресурсами, техногенными процессами. Он пояснил, что такая задача ставится для развития территорий и экономики России.
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