Роскосмос сообщит о результатах изучения проб с просверленного "Союза МС-09"

Расследование еще продолжается, отметил руководитель пресс-службы госкорпорации Владимир Устименко

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Результаты экспертизы проб материалов, снятых с обшивки корабля "Союз МС-09" будут объявлены Роскосмосом после завершения исследований. Об этом сообщил в среду журналистам руководитель пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко.

"На данный момент расследование еще продолжается, взятые пробы с обшивки корабля изучаются. По поводу результатов экспертизы мы, естественно, дополнительно сообщим", - сказал Устименко.

Он добавил, что в госкорпорации также ждут результатов расследования.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил в интервью РБК, что "на руках у экспертов находятся все улики, которые позволят с высокой степенью точности установить причины произошедшего".

В конце августа 2018 года на космической станции упало давление. Как выяснилось позже, это произошло из-за утечки в пристыкованном корабле станции "Союз МС-09". Спустя несколько дней специалисты пришли к выводу, что корпус корабля был просверлен изнутри.

В ночь на 12 декабря 2018 года космонавты Прокопьев и Олег Кононенко вышли в открытый космос для осмотра отверстия в обшивке "Союза" снаружи корабля. Они вскрыли теплоизоляцию и противометеоритную защиту, осмотрели и сфотографировали отверстие, а также взорвали поверхность. 20 декабря вернувшийся с МКС Прокопьев доставил на Землю эти образцы, после чего они были переданы следователям, устанавливающим причину возникновения отверстия.