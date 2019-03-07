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07.03.2019
Интерфакс-АВН

Источник в МИД РФ заявил об отсутствии российских наемников в Ливии

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ЧВК Вагнера
ЧВК "Вагнера".
Источник изображения: http://www.topnews.ru/

Москва. 6 марта. ИНТЕРФАКС - Сообщения СМИ о том, что российские наемники поддерживают командующего Национальной армией Ливии Халифу Хафтара, не соответствуют действительности, заявил "Интерфаксу" источник в МИД РФ.

"У нас нет наемников вообще нигде", - сказал он.

Ранее в британской прессе со ссылкой на источники появились сообщения о том, что сотни российских наемников воюют на стороне Х.Хафтара в Ливии и поставляют Ливийской национальной армии оружие.

Комментируя эти публикации, официальный представитель армии Х.Хафтара заявил, что сообщения об участии бойцов российской частной военной компании в операциях Ливийской национальной армии под командованием маршала Халифы Хафтара не соответствуют действительности.

"Публикации "Дейли Телеграф" и "Таймс" - это фейкньюс. Они должны привести доказательства", - говорилось в заявлении официального представителя армии, переданном в "Интерфакс" 5 марта.

О том, что частных военных компаний (ЧВК) в РФ не существует, заявлял ранее член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич. "В России по закону не могут быть ЧВК. И неофициально ЧВК в России не могут существовать, такое исключено. ЧВК у нас нет. А то, что где-то в каких-то зарегистрированных за границей ЧВК могут присутствовать россияне, я этого не исключаю. Но это уже их личное дело", - сказал Ф.Клинцевич "Интерфаксу".

В середине января 2018 года на пресс-конференции главы МИД РФ Сергея Лаврова поднималась тема законодательного регулирования деятельности россиян, участвующих по частным контрактам в операциях в других странах. "Что касается других стран, то такая практика распространена во многих государствах мира. Это происходило в Ираке, в других странах региона, где работала так называемая Blackwater (американская ЧВК, - "ИФ"), которая потом была переименована во что-то еще. Я думаю, что здесь нужно четко зафиксировать законодательную базу для того, чтобы эти люди также были в правовом поле и защищены", - заявил С.Лавров.

Однако в Госдуме считают, что время для обсуждения в России темы законодательного регулирования деятельности ЧВК пока не пришло. "Пока эта тема не обсуждалась, пока не время", - сказал руководитель думского комитета по обороне Владимир Шаманов 6 ноября 2018 года, отвечая на соответствующий вопрос "Интерфакса".

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Страны
Великобритания
Ирак
Ливия
Россия
США
Персоны
Лавров Сергей
Шаманов Владимир
Проекты
ЧВК
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