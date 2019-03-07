Выход США из ДРСМД - печальное событие, но общение прекращать не нужно - Медведев

Люксембург. 6 марта. ИНТЕРФАКС - Премьер РФ Дмитрий Медведев заявил, что выход США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) заслуживает максимального осуждения.

"Считаю, что это событие печальное. Это не означает, что нужно прекратить общение, но оно заслуживает максимального осуждения. Так вести себя нельзя", - сказал Д.Медведев на брифинге в Люксембурге по итогам переговоров со своим люксембургским коллегой.

По его мнению, действия США привели к подрыву режима международной безопасности.

"И то, что вот таким образом, в результате одностороннего отказа Соединенных Штатов был, по сути, дополнительным образом подорван режим международной безопасности, ни у кого сомнений вызывать не должно", - отметил Д.Медведев.