В.Путин: важно повысить безопасность национальных информационных ресурсов

ЦАМТО, 6 марта. Важно повысить безопасность национальных информационных ресурсов и, прежде всего, оперативно ликвидировать кибератаки на соответствующие системы органов власти, госкорпораций, операторов связи и крупных компаний, обеспечить бесперебойную работу конфиденциальной связи.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на ежегодном расширенном заседании коллегии Федеральной службы безопасности.

Президент подчеркнул, что "за последние три года участились случаи скоординированных кибератак, то есть состоящих из нескольких связанных между собой акций. Если в 2014–2015 годах таких атак ежегодно фиксировалось немногим более полутора тысяч, что тоже немало, в 2016-м – уже 12 тыс., в 2017-м – порядка 12,5 тыс., а в прошлом – уже 17 тыс. По сути, это хорошо спланированные, масштабные операции, способные нанести серьезный урон национальным интересам нашей страны. Мы должны быть готовы к тому, что такое кибернаступление против России будет продолжаться, а угрозы, связанные с ним, нарастать. В этой связи важно своевременно принимать дополнительные меры по защите критической информационной инфраструктуры, развивать государственную систему обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак".