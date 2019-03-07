Роскосмос сделает модификацию робота "Федор" для корабля "Союз МС"

В госкорпорации сообщили, что робот является целой платформой, на основе которой будут сделаны несколько робототехнических систем

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Госкорпорация "Роскосмос" сделает отдельную модификацию робота "Федор" для кораблей "Союз МС", сообщил в среду журналистам советник гендиректора Роскосмоса по науке Александр Блошенко.

"Федор" - это целая платформа, на основе которой будут сделаны несколько робототехнических систем. На "Союзе" этот вопрос тоже прорабатывается. Это [будут] два отдельных "Федора": один под "Союз", второй под "Федерацию", - сказал он.