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07.03.2019
ТАСС

Роскосмос: глава NASA не приедет на Байконур из-за рабочего графика

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Директор NASA Джим Брайденстайн
Директор NASA Джим Брайденстайн.
Источник изображения: © EPA-EFE/ABIR SULTAN

Запуск новой экспедиции к МКС намечен на март

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Глава NASA Джим Брайденстайн не приедет в марте на Байконур из-за своего рабочего графика. Об этом сообщил в среду журналистам руководитель пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко.

"Я думаю, что это связано с его рабочим графиком", - сказал Устименко, отвечая на вопрос, почему глава NASA не будет присутствовать на запуске новой экспедиции к МКС.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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