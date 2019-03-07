Роскосмос: глава NASA не приедет на Байконур из-за рабочего графика

Запуск новой экспедиции к МКС намечен на март

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Глава NASA Джим Брайденстайн не приедет в марте на Байконур из-за своего рабочего графика. Об этом сообщил в среду журналистам руководитель пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко.

"Я думаю, что это связано с его рабочим графиком", - сказал Устименко, отвечая на вопрос, почему глава NASA не будет присутствовать на запуске новой экспедиции к МКС.