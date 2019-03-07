Войти
07.03.2019
Известия.ru

В Белоруссии задумали запретить уклонистам выезжать за границу

304
0
0
Источник изображения: Фото: Министерство обороны Республики Беларусь/mil.by

Министерство обороны Белоруссии в связи с нехваткой призывников для комплектования Вооруженных сил, других войск и воинских формирований республики разрабатывает меры в отношении уклонистов.

Среди них — ограничение приема на госслужбу и запрет на выезд за границу, сообщается в среду, 6 марта, на сайте минобороны страны. Меры затронут граждан, не прошедших военную службу без законных оснований, отмечает "Газета.ру".

Реализацию предлагаемых ограничений проведут планово, после тщательной проработки предложений. Отмечается, что дефицит призывных ресурсов связан в первую очередь с демографической ситуацией.

1 февраля стало известно, что в России штрафы за неявку призывников в военкоматы могут вырасти в 10 раз. Также штрафы предлагается взимать за порчу или утрату документов воинского учета и уклонение от медицинского обследования.

Права на данный материал принадлежат Известия.ru
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Россия
Проекты
Медицина
Похожие новости
30.05.2018
Арктика с подогревом
09.10.2017
Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу провел селекторное совещание с руководством Вооруженных Сил
15.08.2017
Минобороны опубликовало видео с самыми зрелищными моментами АрМИ-2017
24.12.2014
Основные направления расширения экспорта российских высокотехнологичных товаров
24.09.2014
Не нефтью единой
21.09.2011
Х отраслевая научно-практическая конференция «Комплексная программа развития радиоэлектронной промышленности»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 07.03 06:04
  • 104
На "Абрамсы" с "Трофи" в Европе Россия ответит Т-72Б3 с КАЗ Т09-А6
  • 07.03 04:21
  • 15
Новейшая самоходка ВДВ РФ "Лотос" умеет стрелять минами НАТО
  • 07.03 04:05
  • 1
"КосмоКурс" подтвердил заключение соглашения о частном космодроме в Нижегородской области
  • 07.03 03:45
  • 1
Отставить разговоры: у военных отобрали смартфоны
  • 07.03 02:34
  • 1
Пентагон просит добавки
  • 07.03 02:07
  • 1
Эксперт объяснил, почему китайские военные тренируются стрелять по Т-90
  • 07.03 00:42
  • 20
Россия подтвердила перенос выпуска МС-21 из-за санкций США
  • 06.03 23:20
  • 12
РФ в 2022 году начнет серийное производство патронов "натовских" калибров
  • 06.03 22:35
  • 1
Специальные патроны для специального стрелка
  • 06.03 22:13
  • 2
Стало известно, кто в США займётся гиперзвуковым оружием
  • 06.03 21:48
  • 7
Реактивная снайперская винтовка РФ получит автомат наведения
  • 06.03 21:36
  • 29
В России будет уменьшаться гособоронзаказ
  • 06.03 19:58
  • 1
Легендарный "Зверобой": убийцу "Тигров" БС-3 заметили в Сирии
  • 06.03 19:50
  • 1
Танк Т-90 сделали мишенью на полигоне в Китае
  • 06.03 19:41
  • 204
С космодрома Байконур осуществлен успешный пуск ракеты-носителя "Протон-М" с космическим аппаратом Минобороны России