Войти
07.03.2019
Военное обозрение

Украину опять посетили корабли НАТО

246
0
0

На Украину опять прибыли корабли НАТО. На этот раз порт Одессы посетили фрегат TCG "Barbaros" и ракетный катер быстрой атаки TCG "Mart". Об этом пишет сайт Odessa online.

Источник изображения: https://odessa.online/

Некоторые украинские СМИ уже заявили, что турецкие корабли прибыли на Украину в рамках сотрудничества в сфере безопасности между Турцией и Украиной.

В Одесский порт зашли два корабля НАТО. Фрегат TCG "Barbaros" и ракетный катер быстрой атаки TCG "Mart" прибыли в Одессу в рамках двухстороннего сотрудничества в сфере безопасности между Турцией и Украиной

- говорится в сообщении.

Однако как стало известно, визит турецких кораблей проходит в рамках ежегодных учений Военно-морских сил Турции "Mavi Vatan - 2019" (Голубая Отчизна-2019), в ходе которых 67 турецких боевых кораблей в период с 6 по 8 марта посетят 40 иностранных портов в Мраморном, Эгейском и Черном морях в ходе дружеских визитов, а не только Одессу.

На данный момент уже известно, что Новороссийск с дружеским визитом в рамках учений посетили новейший корвет "Бургазада" ("Burgazada") и минный тральщик "Акчай" ("Akcay") ВМС Турции. Корабли пробудут в порту до 8 марта. Корабли будут открыты для свободного посещения.

Права на данный материал принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Турция
Украина
Проекты
NATO
Военные учения
Похожие новости
28.02.2018
Топор миротворца
29.03.2017
Нужна ли Черногория НАТО? (The National Interest, США)
09.11.2015
НАТО вооружается для борьбы против Путина и ИГ ("Die Welt", Германия)
01.06.2015
Белый дом стряпает ядерную кашу
29.04.2015
НАТО вдвое увеличит численность сил реагирования
10.01.2013
Чёрное море: что в январе продемонстрирует Россия
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 07.03 08:14
  • 1
Порошенко сообщил о поступивших на Украину ударных беспилотниках
  • 07.03 08:12
  • 21
Россия подтвердила перенос выпуска МС-21 из-за санкций США
  • 07.03 08:11
  • 1
Яромир Новотны: "Путин остановил распад России и ее разворовывание иностранцами и местными олигархами. Вопрос в том, не попытаются ли его свергнуть" (Kupedu do minulosti, Чехия)
  • 07.03 06:04
  • 104
На "Абрамсы" с "Трофи" в Европе Россия ответит Т-72Б3 с КАЗ Т09-А6
  • 07.03 04:21
  • 15
Новейшая самоходка ВДВ РФ "Лотос" умеет стрелять минами НАТО
  • 07.03 04:05
  • 1
"КосмоКурс" подтвердил заключение соглашения о частном космодроме в Нижегородской области
  • 07.03 03:45
  • 1
Отставить разговоры: у военных отобрали смартфоны
  • 07.03 02:34
  • 1
Пентагон просит добавки
  • 07.03 02:07
  • 1
Эксперт объяснил, почему китайские военные тренируются стрелять по Т-90
  • 06.03 23:20
  • 12
РФ в 2022 году начнет серийное производство патронов "натовских" калибров
  • 06.03 22:35
  • 1
Специальные патроны для специального стрелка
  • 06.03 22:13
  • 2
Стало известно, кто в США займётся гиперзвуковым оружием
  • 06.03 21:48
  • 7
Реактивная снайперская винтовка РФ получит автомат наведения
  • 06.03 21:36
  • 29
В России будет уменьшаться гособоронзаказ
  • 06.03 19:58
  • 1
Легендарный "Зверобой": убийцу "Тигров" БС-3 заметили в Сирии