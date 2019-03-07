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07.03.2019
Военно-промышленный курьер

"Чувашия" навела страху на Балтике

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Источник изображения: vpk-news.ru

Ударная группа Балтийского флота уничтожила отряд кораблей условного противника. МРК "Пассат" и ракетный катер "Чувашия", действуя в составе группы, успешно выполнили электронные пуски из ПКР по мишеням, имитирующим вражеские боевые корабли. Стрельба проводилась одновременно.

В результате все назначенные цели успешно поражены, сообщил "Военно-промышленному курьеру" начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту капитан 1-го ранга Роман Мартов. Стрельбы проходили в сложной помеховой обстановке, которая была искусственно создана для усложнения задачи. В ходе маневров отрабатывались также упражнения по постановке радиоэлектронных помех. После выполнения огневых задач экипажи провели учения по борьбе за живучесть, противодиверсионной обороне, организации взаимодействия и связи между кораблями в совместном плавании.

Владислав Ржевский, корреспондент "ВПК" (Калининград)

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