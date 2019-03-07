Путин поручил ФСБ защитить Россию от кибернаступления
Преступлений террористической направленности стало многократно меньше, заявил президент РФ Владимир Путин на коллегии ФСБ. Глава государства отметил усиление активности зарубежных разведок, призвал активизировать борьбу с коррупцией и своевременно защитить страну от кибернаступления. Решение США выйти из ДРСМД Владимир Путин назвал шагом к расшатыванию всей системы договоренностей в сфере международной безопасности.
Президент похвалил ФСБ за эффективную работу по линии антитеррора, в том числе в рамках обеспечения безопасности крупных событий, среди них - чемпионат мира по футболу и избирательные кампании.
"Сложной остается обстановка на Ближнем Востоке и в ряде других регионов мира, - заметил Путин. - Почему об этом говорю? Потому что это отражается на нас. Сохраняются здесь очаги насилия, нестабильности, и это служит базой для активности террористических группировок, в том числе, к сожалению, и на территории Российской Федерации".
Вблизи российских границ продолжается расширение военной инфраструктуры НАТО, а решение США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности - "прямой шаг к расшатыванию всей системы договоренностей в сфере международной безопасности", продолжил президент. Это, безусловно, меняет оперативную обстановку не в лучшую сторону, оценил он и пояснил, что ждет от сотрудников ФСБ "профессиональных и слаженных действий, готовности оперативно и результативно решать поставленные задачи".
"И прежде всего необходимо продолжать последовательную и жесткую борьбу с террором", - обозначил глава государства. Число преступлений террористической направленности в последние годы снижается. В целом за десять лет многократно - с 997 до 9 в прошлом году. Последние три года остается высоким число предотвращенных терактов - порядка 20-ти в год. "Мы с вами знаем, насколько это чувствительно и важно, каждый пропущенный удар многого стоит", - сказал президент.
"Дает результаты ваша оперативная работа на опережение, на срыв планов террористических сетей и группировок, - констатировал Путин. - Но в то же время данные цифры говорят, что у террористов сохраняется потенциал для подготовки терактов. Причем, как показывает ситуация, и у нас, и в других странах за этими преступлениями могут стоять как организованные группировки, так и фанатики-одиночки, прошедшие идеологическую обработку".
"Нужно использовать новые формы и методы противодействия таким угрозам, активизировать превентивную работу по выявлению вербовщиков и сообщников террористов, перекрывать каналы поставки оружия и денег, пресекать пропагандистскую деятельность радикалов и экстремистов в сети интернет. Руководство Национального антитеррористического комитета должно держать эти вопросы под постоянным контролем", - поручил он.
Также глава государства призвал развивать взаимодействие, координировать усилия с зарубежными коллегами. Как бы ни складывались отношения с теми или другими странами, "Россия всегда будет открыта для самой тесной и доверительной работы в борьбе с международным терроризмом", подчеркнул он.
Говоря о работе контрразведки, президент отметил результативные и наступательные действия. "Благодаря успешным спецоперациям была пресечена деятельность 129 кадровых сотрудников и 465 агентов иностранных спецслужб", - сообщил он. - Мы видим, что зарубежные разведки стремятся наращивать свою активность на российском направлении, всеми путями ищут доступ к сведениям политического, экономического, научного, технологического характера. Тем надежнее должна быть ваша работа. И конечно, как и в прежние времена, сейчас, может быть, еще и больше стараются влиять на соответствующие процессы в нашей стране. Поэтому работа должна быть эффективной, ежедневной и строиться на современных методах".
"Особенно это касается защиты данных о разработках, испытаниях и производстве российских перспективных систем вооружений, а также о передовых технологиях военного и двойного назначения, - продолжил глава государства. - Контроль здесь должен быть самым строгим и тщательным". И при этом, подчеркнул президент, этот контроль должен быть умным.
"Искусственных препятствий, барьеров для использования мощного задела, созданного в оборонной сфере в интересах гражданских отраслей, решения задач развития, создавать не нужно. Не нужно повторять ошибок прошлого, когда многие перспективные разработки годами лежали в сейфах из-за формально исполняемых режимов секретности. Вообще, нужно к этому гибко подходить, внимательно смотреть на реальные вещи, а не на формальные", - заявил он.
Среди ключевых направлений работы ФСБ - обеспечение экономической безопасности и борьба с коррупцией. "В сфере противодействия коррупции органами безопасности возбуждено 405 уголовных дел, по материалам ФСБ другими правоохранительными органами возбуждено около семи тысяч дел. Необходимо активно выявлять преступные схемы, наносящие ущерб государству и бизнесу, пресекать злоупотребления на финансовых рынках, которые негативно влияют на всю экономику нашей страны", - поставил задачу Владимир Путин. При этом он отметил, что необходимо оперативно реагировать и на нарушения прав предпринимателей со стороны отдельных представителей правоохранительных, контрольных, надзорных органов.
Президент подчеркнул, что ждет более активных действий по борьбе с коррупцией. "Масштабные ресурсы, которые страна выделяет на цели развития, а также на реализацию гособоронзаказа, должны быть защищены. Прошу координировать эту работу со специалистами Счетной палаты, Росфинмониторинга и других ведомств", - указал он.
"Важно повысить безопасность национальных информационных ресурсов и прежде всего оперативно ликвидировать кибератаки на соответствующие системы органов власти, госкорпораций, операторов связи и крупных компаний, обеспечить бесперебойную работу конфиденциальной связи", - продолжил Путин.
За три года участились случаи скоординированных кибератак, отметил он. Если в 2014-2015 годах их ежегодно фиксировалось немногим более полутора тысяч, в 2016-м - 12 тысяч, в 2017-м - порядка 12,5 тысячи, а в прошлом - уже 17 тысяч.
"По сути, это хорошо спланированные, масштабные операции, способные нанести серьезный урон национальным интересам нашей страны. Мы должны быть готовы к тому, что такое кибернаступление против России будет продолжаться, а угрозы, связанные с ним, нарастать", - предостерег глава государства, призвав своевременно принимать дополнительные меры по защите критической информационной инфраструктуры, развивать государственную систему обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак.
Кира Латухина
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