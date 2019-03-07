Су-34 нанесли ракетно-бомбовый удар в Курганской области

Истребители-бомбардировщики Су-34 авиационного полка, который дислоцируется на Южном Урале, нанесли ракетно-бомбовый удар на авиационном полигоне в Курганской области. По легенде учений, военнослужащие уничтожили бронетехнику и объекты "неприятеля".

"Около 50 авиационных бомб весом по 50 килограммов и более 100 неуправляемых ракет выпустили экипажи по мишеням, имитирующих технику и командный пункт "противника", - сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

Помимо этого летчики отработали сложные элементы пилотирования на малых и предельно малых высотах, огибая рельеф местности.

Учение завершилось сегодня. В нем было задействовано десять самолетов и приняли участие сто человек летного и технического состава авиационного полка.

Справка "РГ"

Су-34 поражает наземные и воздушные цели, его эффективность не зависит ни от времени суток, ни от погодных условий. В самолете используется управляемое вооружение класса "воздух-поверхность" и "воздух-воздух" большой дальности с обеспечением многоканального применения.

Истребитель-бомбардировщик оснащен высокоинтеллектуальной системой радиолокационного противодействия и обороны.

Дальность полета Су-34 - до 4 000 километров, максимальная скорость - до 1 900 километров в час, боевая нагрузка - до восьми тонн.

Татьяна Воробьева