В США обеспокоены: ежедневно 20 ветеранов сводят счёты с жизнью

Белый дом создает новую целевую группу высокого уровня по предотвращению самоубийств среди ветеранов, которая будет включать в себя как новые гранты, направленные на реабилитацию ветеранов, так и расширенные программы в структурах целого ряда правительственных учреждений для координации научных исследований и профилактических усилий.

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Президент США Дональд Трамп подписал новую инициативу в минувший вторник. Она получила название "Дорожная карта президента по расширению возможностей ветеранов и предотвращению самоубийств".

Это последний из серии шагов администрации Белого дома, сделанных для решения проблемы. Чиновники отмечают, что каждый день счеты с жизнью сводят 20 человек из числа ветеранов вооруженных сил США. В прошлом году Трамп подписал отдельный указ, предусматривающий предоставление большего числа консультаций и психиатрической помощи недавно уволенным военнослужащим.

По словам старших должностных лиц администрации, новый регламент даст сотрудникам агентства год на разработку планов и программ.

Целевая группа будет стремиться разработать новую систему грантов, ведущую роль в освоении которых получат местные благотворительные организации и городские программы: так помощь ветеранам получит большую персонализацию. Схожий проект позволил снизить вдвое количество бездомных из этой группы.

Несмотря на публичные заявления о том, что они по-прежнему уделяют большое внимание предотвращению самоубийств ветеранов, профильные чиновники не смогли эффективно потратить миллионы, выделенные на данную деятельность.

Исследование Управления по подотчетности правительства показало, что

из 6,2 млн. долларов США, выделенных на информационно-пропагандистскую деятельность по предотвращению самоубийств в 2018 финансовом году, фактически было использовано только 57 000 - менее 1 процента от выделенной суммы

Кроме того, более чем на две трети сокращена деятельность в социальных сетях, кампания по национальному телевидению и радио также не была запущена. Адвокаты ветеранов назвали доклад шокирующим и разочаровывающим.

В свое оправдание чиновники Управления здравоохранения ветеранов заявили, что "во всем виновата смена руководства": главный пост в департаменте оставался вакантным с июля 2017 года по апрель 2018 года.

Они также заявили, что в 2019 финансовом году новые сотрудники и реорганизация в соответствующих офисах должны дать иные результаты. Чиновники также планируют оценить, какие инструменты работают лучше всего в усилиях по предотвращению волны смертей с указанными причинами.

Представитель ветеранских организаций сказал, что этого недостаточно.

Если Управление действительно собирается препятствовать самоубийству ветеранов, то оно должно серьезно относиться к каждой из своих обязанностей в этой миссии

- заявил он.