Индийские Су-30 увернулись от пакистанских ракет

В ходе воздушного боя пакистанским истребителям F-16 не удалось поразить ни одного индийского Су-30МКИ. Напротив, благодаря маневренным качествам своих самолетов индийские летчики уничтожили выпущенные по ним ракеты.

- Были зафиксированы многократные пуски истребителями ВВС Пакистана ракет AMRAAM класса "воздух-воздух". Оперативные и правильные тактические действия экипажей самолетов Су-30МКИ позволили уничтожить пакистанские ракеты, - заявил официальный представитель ВВС Индии.

Американская управляемая ракета средней дальности AIM-120 AMRAAM предназначена для поражения воздушных целей за пределами прямой видимости и входит в основное вооружение истребителей F-15, F-16, F/A-18, F-22. Благодаря активной радиолокационной головке самонаведения в ракете реализован принцип "выстрелил-забыл".

Тяжелые истребители завоевания господства в воздухе Су-30МКИ - первый вариант Су-30, оснащенный двигателями с отклоняемым вектором тяги. Они сообщают самолету сверхманевренность, а электродинамическая система управления истребителем в автоматическом режиме выполняет сложные фигуры высшего пилотажа - например, "Кобру Пугачева", сбрасывающую захват Су-30 как цели головками самонаведения авиационных ракет.

Антон Валагин