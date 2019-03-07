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07.03.2019
Российская газета

Индийские Су-30 увернулись от пакистанских ракет

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Источник изображения: rg.ru

В ходе воздушного боя пакистанским истребителям F-16 не удалось поразить ни одного индийского Су-30МКИ. Напротив, благодаря маневренным качествам своих самолетов индийские летчики уничтожили выпущенные по ним ракеты.

- Были зафиксированы многократные пуски истребителями ВВС Пакистана ракет AMRAAM класса "воздух-воздух". Оперативные и правильные тактические действия экипажей самолетов Су-30МКИ позволили уничтожить пакистанские ракеты, - заявил официальный представитель ВВС Индии.

Американская управляемая ракета средней дальности AIM-120 AMRAAM предназначена для поражения воздушных целей за пределами прямой видимости и входит в основное вооружение истребителей F-15, F-16, F/A-18, F-22. Благодаря активной радиолокационной головке самонаведения в ракете реализован принцип "выстрелил-забыл".

Тяжелые истребители завоевания господства в воздухе Су-30МКИ - первый вариант Су-30, оснащенный двигателями с отклоняемым вектором тяги. Они сообщают самолету сверхманевренность, а электродинамическая система управления истребителем в автоматическом режиме выполняет сложные фигуры высшего пилотажа - например, "Кобру Пугачева", сбрасывающую захват Су-30 как цели головками самонаведения авиационных ракет.


Антон Валагин

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Пакистан
США
Продукция
AMRAAM
F-15
F-16
F-18
F-22
Су-30
Су-30К
Су-30МК
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