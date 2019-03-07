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07.03.2019
Lenta.ru

"Роскосмос" захотел ядерный ракетоплан

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Источник изображения: Фото: РИА Новости

Предприятиям "Роскосмоса" при разработке современной техники следует уделять внимание созданию принципиально новых систем, в частности, ракетоплану с ядерной двигательной установкой, говорится в предложении, составленном по итогам проведенного в госкорпорации совещания по перспективам создания многоразовой ракетно-космической техники. Об этом сообщает РИА Новости.

"Планирование перспективных разработок многоразовых космических систем должно также включать в себя рассмотрение принципиально новых компоновок, таких как ракетопланы с ядерной двигательной установкой. Подобные системы могут в будущем изменить рынок космических средств выведения и создать новые рыночные ниши", — говорится в документе.

В ноябре 2018 года в России был представлен облик космического аппарата с ядерной энергодвигательной установкой.

В октябре государственный научный "Центр Келдыша" заявил об успешном завершении наземных испытаний системы охлаждения космической ядерной энергодвигательной установки мегаваттного класса. Заказчиком работ выступал "Роскосмос".

"Росатом" неоднократно (в частности, в марте 2016-го) заявлял о планах изготовления к 2018 году опытного образца ядерной энергодвигательной установки мегаваттного класса, предназначенной для полетов в дальнем космосе.

В период с 1970 по 1988 год в СССР был осуществлен запуск 32 космических аппаратов с термоэлектрической ядерной энергоустановкой, а в период с 1960 по 1980 год разработан и прошел испытания на Семипалатинском полигоне ядерный ракетный двигатель.

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Росатом
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