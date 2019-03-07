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07.03.2019
РИА Новости

Путин призвал быть готовыми к продолжению кибератак против России

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Президент РФ Владимир Путин выступает на заседании коллегии Федеральной службы безопасности России
Президент РФ Владимир Путин выступает на заседании коллегии Федеральной службы безопасности России.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Дружинин

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что за последние три года участились случаи скоординированных кибератак, которые способны нанести серьезный урон национальным интересам РФ, страна должна быть готова, что такое кибернаступление будет продолжаться.

В ходе коллегии ФСБ в среду он подчеркнул, что важно повысить безопасность национальных информационных ресурсов и оперативно ликвидировать кибератаки на соответствующие системы органов власти, госкорпораций, операторов связи, крупных компаний. Необходимо также обеспечить бесперебойную работу конфиденциальной связи, отметил президент РФ.

"Отмечу, что за последние три года участились случаи скоординированных кибератак, то есть состоящих из нескольких связанных между собой акций. Если в 2014-15 годах таких атак ежегодно фиксировалось немногим более полутора тысяч, что тоже немало, но в 2016 году их было уже 12 тысяч, в 2017 году - порядка 12,5 тысячи, а в прошлом - 17 тысяч", - сообщил Путин.

Он пояснил, что такого рода атаки - это, по сути, "хорошо спланированные, масштабные операции, способные нанести серьезный урон национальным интересам нашей страны".

"Мы должны быть готовы к тому, что такое кибернаступление против России будет продолжаться, а угрозы, связанные с ним, - нарастать. В этой связи важно своевременно принимать дополнительные меры по защите критической информационной инфраструктуры, развивать государственную систему обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак", - подчеркнул российский лидер.
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Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
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