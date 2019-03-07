Перспективные разработки не должны годами лежать в сейфах, заявил Путин

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Перспективные российские разработки продукции двойного назначения не должны годами лежать в сейфах из-за формально исполняемых режимов секретности, нужно подходить к этому гибко, заявил президент России Владимир Путин на коллегии ФСБ.

Он обратил особое внимание на необходимость защиты данных о разработках, испытаниях и производстве российских перспективных систем вооружения, а также о передовых технологиях военного и двойного назначения. Президент пояснил, что контроль в этой сфере должен быть строгим, но "умным" - искусственных барьеров быть не должно.

"Не нужно повторять ошибок прошлого, когда многие перспективные разработки годами лежали в сейфах из-за формально исполняемых режимов секретности. Вообще нужно к этому гибко подходить, внимательно смотреть на реальные вещи, а не на формальные", - заявил Путин.