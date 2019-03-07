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07.03.2019
РИА Новости

Перспективные разработки не должны годами лежать в сейфах, заявил Путин

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Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Никольский

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Перспективные российские разработки продукции двойного назначения не должны годами лежать в сейфах из-за формально исполняемых режимов секретности, нужно подходить к этому гибко, заявил президент России Владимир Путин на коллегии ФСБ.

Он обратил особое внимание на необходимость защиты данных о разработках, испытаниях и производстве российских перспективных систем вооружения, а также о передовых технологиях военного и двойного назначения. Президент пояснил, что контроль в этой сфере должен быть строгим, но "умным" - искусственных барьеров быть не должно.

"Не нужно повторять ошибок прошлого, когда многие перспективные разработки годами лежали в сейфах из-за формально исполняемых режимов секретности. Вообще нужно к этому гибко подходить, внимательно смотреть на реальные вещи, а не на формальные", - заявил Путин.

Права на данный материал принадлежат РИА Новости
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Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
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