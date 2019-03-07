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07.03.2019
ТАСС

РАН предлагает сформировать "космическую ГАИ" для регулировки движения на орбите

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Спутники Земли
Спутники Земли.
Источник изображения: http://www.spacecorp.ru/

Научный руководитель Института космических исследований РАН Лев Зеленый отметил, в США уже появилась инициатива о создании национальных правил трафика в космосе

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Научный руководитель Института космических исследований РАН Лев Зеленый предложил ввести в космосе правила движения, так как околоземная орбита переполнена спутниками разных стран.

"Космос переполнен объектами, и необходимы правила движения в космосе, такие же, как задает ГАИ на Земле. Нужны международные организации, которые определят их, и которым все страны будут следовать", - сказал ученый в среду на заседании Президиума РАН.

При этом он добавил, что в США уже появилась инициатива о создании национальных правил трафика в космосе, что "противоречит законам о деятельности государств в космосе, законам об использовании Луны и других небесных тел в космосе, которые подписаны в 60-70 годах [прошлого века]".

По данным NASA, на сегодняшний день на орбите находятся более 2200 действующих и свыше 5 тыс. отслуживших космических аппаратов, а также более 14 тыс. фрагментов космического мусора. Всего на орбите Земли на данный момент зафиксировано почти 20 тыс. различных объектов.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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