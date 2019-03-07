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07.03.2019
ТАСС

"КосмоКурс" начнет огневые испытания собственного ракетного двигателя в 2020 году

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ООО "КосмоКурс"
ООО "КосмоКурс".
Источник изображения: community.sk.ru

Стенд для испытаний будет расположен на первом в России частном космодроме, который построят в Нижегородской области

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Компания "КосмоКурс", которая занимается развитием космического туризма в России, планирует начать огневые испытания собственного ракетного двигателя в 2020 году. Об этом ТАСС сообщил во вторник генеральный директор организации Павел Пушкин.

"Мы планируем, что на огневые испытания двигателя мы выйдем ориентировочно в середине следующего года, может быть, даже раньше. В "железе" в каких-то вариантах уже в этом году мы его увидим", - отметил Пушкин.

По его словам, стенд для огневых испытаний будет располагаться непосредственно на космодроме, который планируется построить в Нижегородской области.

В будущем компания готова продавать свои двигатели, сказал Пушкин. "Двигатель создается для нашей капсулы для космического туризма. Мы готовы его продавать, если будут соблюдены условия, все-таки это ракетный двигатель. Но я не очень уверен, что он будет востребован", - уточнил Пушкин.

Ранее источник, близкий к властям Нижегородской области, сообщил ТАСС, что стороны подписали соглашение о взаимодействии в рамках создания частного космодрома. Позже эту информацию подтвердили агентству в пресс-службе правительства субъекта РФ и в компании.

"КосмоКурс" разрабатывает многоразовый комплекс для суборбитальных коммерческих полетов туристов. Предполагается, что экипаж из шести человек и одного инструктора совершит 15-минутное путешествие на высоту 200 км. Первый полет запланирован на 2025 год.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Проекты
2020-й год
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