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07.03.2019
ТАСС

Роскосмос не получил документы о строительстве частного космодрома в Нижегородской области

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Стенд с логотипом Федерального космического агентства "Роскосмос"
Стенд с логотипом Федерального космического агентства "Роскосмос".
Источник изображения: © РИА Новости / Валерий Мельников

Ранее в компании "КосмоКурс" подтвердили заключение соглашения о частном космодроме

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Роскосмос еще не получил документы по строительству первого в России частного космодрома, которые ранее направила компания "КосмоКурс", занимающаяся развитием суборбитального туризма. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе госкорпорации.

"Не получали", - ответили в Роскосмосе на вопрос, приходил ли на согласование проект или предложение о строительстве частного космодрома в Нижегородской области.

Ранее генеральный директор компании "КосмоКурс" Павел Пушкин рассказал ТАСС о заключении соглашения с Нижегородской областью о взаимодействии в рамках создания частного космодрома. Эту информацию ТАСС подтвердили и в пресс-службе региона. По словам Пушкина, материалы по проекту на днях были направлены в Роскосмос для согласования. Он также выразил надежду на содействие госкорпорации в вопросе согласования проекта на федеральном уровне.

"КосмоКурс" разрабатывает многоразовый комплекс для суборбитальных коммерческих полетов туристов. Предполагается, что экипаж из шести человек и одного инструктора совершит 15-минутное путешествие на высоту 200 км. Первый полет запланирован на 2025 год.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
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