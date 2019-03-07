"Жнецы" прописались в Польше

Американские летающие разведчики обосновались на территории Польши. Вчера, 5 марта, портал airforcetimes.com сообщил о том, что на авиабазе Мирославец объявлена полная эксплуатационная готовность для беспилотников MQ-9 Reaper.

ВВС США начали использовать беспилотники MQ-9 Reaper с польской авиабазы Мирославец ещё в мае прошлого года, но только вчера было объявлено об их полной боеготовности. При этом в военном командовании США заявляют, что американские дроны в Польше используются только в невооружённом виде.

Беспилотник MQ-9 Reaper на авиабазе Мирославец. Источник изображения: airforcetimes.com

По словам Оберна Дэвиса, гражданского представителя ВВС США в Европе, Польша была выбрана для американских разведывательных миссии из-за её "стратегического расположения в Восточной Европе". В пресс-службе европейского командования ВВС США указывают, что беспилотники обеспечивают разведку в рамках "поддержки американской внешней политики, а также собирают данные для американских и международных партнёров".

Беспилотник MQ-9 Reaper — усовершенствованная версия дрона RQ-1/MQ-1 Predator, совершившего свой первый полёт в 1994 году. Разведывательно-боевые БПЛА MQ-1 и MQ-9 состоят на вооружении ВВС и ЦРУ США, а также ВВС Италии, Турции, ОАЭ, Казахстана, Франции, Великобритании и других стран. Сегодня на вооружении силовых структур США состоит несколько сотен беспилотников MQ-9 Reaper и MQ-1 Predator.